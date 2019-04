V okrese Bardejov vzniklo 723 nových pracovných miest

Od zaradenia okresu Bardejov medzi najmenej rozvinuté okresy a od schválenia AP klesla nezamestnanosť v okrese z necelých 12,3 percenta zhruba na 10,6 percenta, spomenul Richard Raši.

Bardejov 10. apríla (TASR) – V rámci Akčného plánu (AP) rozvoja okresu Bardejov bolo doteraz vytvorených 723 nových pracovných miest. Je to viac ako polovica z plánovaného počtu (1370), ktorý by mal byť reálny do roku 2022. Po stredajšom výjazdovom rokovaní vlády v Bardejove to uviedol podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu Richard Raši (Smer-SD). Podľa neho je to rekordne veľa.



„Od zaradenia okresu Bardejov medzi najmenej rozvinuté okresy a od schválenia AP klesla nezamestnanosť v okrese z necelých 12,3 percenta zhruba na 10,6 percenta,“ vyčíslil s tým, že počas piatich rokov jeho plnenia je ambíciou dosiahnuť úroveň 8,78 percenta. Z celkovej odhadovanej finančnej investície v rokoch 2018 až 2022 vo výške približne 168 miliónov eur sa predpokladá krytie z verejných zdrojov a z programov spolufinancovaných z európskych štrukturálnych a investičných fondov. „Z európskych fondov je zmluvne zabezpečených a sa čerpá 15 miliónov eur,“ spomenul Raši.



Regionálny príspevok predstavuje 3.765.000 eur, z toho na vlaňajší a tohtoročný rozpočet je určených vyše 1,5 milióna eur. Schválených žiadostí oň je spolu zatiaľ osem vo výške 861.525 eur a poskytnutých z toho bolo 322.408 eur. Vyplýva to z dokumentu, ktorý vláda na svojom rokovaní zobrala na vedomie. Podľa Rašiho to hodnotia veľmi pozitívne aj v porovnaní s inými okresmi a dynamika čerpania AP je tu, ako ďalej uviedol, veľmi výrazná.