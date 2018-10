V páleniciach Trenčianskeho kraja sa vypálili státisíce alkoholu

Momentálne sú už pálenice v plnej prevádzke, súčasná sezóna bude pravdepodobne veľmi úspešná.

Trenčín 20. októbra (TASR) – V 58 páleniciach Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) sa v minulom výrobnom období (1. 7. 2017 – 30. 6. 2018) vypálilo 460.000 litrov čistého alkoholu, z ktorého na zníženej spotrebnej dani pritieklo do štátneho rozpočtu 2,5 milióna eur.



Ako informovala hovorkyňa Colného úradu v Trenčíne Renáta Peťovská, minulá sezóna bola porovnateľná s tou predchádzajúcou. „Výrazne úrodnejšia sezóna bola v období 1. 7. 2015 - 30. 6. 2016, v ktorej sa v páleniciach vypálilo až 800.000 litrov čistého alkoholu a v tejto sezóne pribudlo do štátneho rozpočtu až 4,3 milióna eur spotrebnej dane z alkoholu so zníženou sadzbou,“ uviedla Peťovská.



Ako dodala, momentálne sú už pálenice v plnej prevádzke, súčasná sezóna bude pravdepodobne veľmi úspešná. Pestovatelia pália rôzne druhy ovocia - slivky, jablká, marhule, višne, čerešne, dule, maliny.



„Výrobné obdobie v páleniciach sa nezhoduje s kalendárnym rokom. Za výrobné obdobie považujeme obdobie, ktoré začína 1. júla bežného roka a končí 30. júna nasledujúceho roka. V praxi si pestovatelia túto skutočnosť často neuvedomujú, a potom môže nastať situácia, že im hrozí pokuta a doplatenie spotrebnej dane za prekročenie stanoveného limitu určeného na uplatnenie zníženej sadzby dane,“ doplnila.



Vo výrobnom období si jedna osoba môže dať pre svoju osobnú spotrebu a domácnosť vyrobiť 43 litrov čistého alkoholu (86 litrov 50-percentného alkoholu) so zvýhodnenou sadzbou 540 eur za hektoliter čistého alkoholu (2,70 eura za liter 50-percentného alkoholu). Vyššie množstvo destilátu už podlieha základnej sadzbe spotrebnej dani, ktorá je dvojnásobná v porovnaní so zvýhodnenou sadzbou.



„Aj keď si osoba dá vypáliť kvas v jednom výrobnom období vo viacerých páleniciach, množstvá vypáleného alkoholu sa spočítavajú. Lieh vyrobený v pestovateľskej pálenici, na ktorý sa vzťahuje zvýhodnená sadzba spotrebnej dane, musí byť použitý len na vlastnú spotrebu osoby a jej domácnosti, nesmie byť predmetom ďalšieho predaja ani iného uvádzania na trh,“ zdôraznila hovorkyňa colného úradu.