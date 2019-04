V Pezinku vznikne parkovisko pre cestujúcich vlakom

Parkovisko takmer pre 300 vozidiel a 30 bicyklov má byť hotové na jeseň tohto roka.

Bratislava 25. apríla (TASR) – Pri železničnej stanici v Pezinku vznikne záchytné parkovisko pre cestujúcich vlakom. Parkovisko takmer pre 300 vozidiel a 30 bicyklov má byť hotové na jeseň tohto roka. Výstavba by mala stáť takmer dva milióny eur. Minister dopravy Árpád Érsek (Most-Híd) vo štvrtok odovzdal stavenisko spolu s generálnym riaditeľom Železníc Slovenskej republiky (ŽSR) Jurajom Tkáčom.



"Záchytné parkovisko v Pezinku je veľmi potrebné a viem, že obyvatelia si ho už dlho želajú. Výstavba takýchto parkovísk je v súlade s našou stratégiou podpory ekologickej dopravy a presadaním cestujúcich z áut do prostriedkov hromadnej dopravy, v tomto prípade do vlakov," priblížil Érsek.



Parkovisko bude na spevnenej oplotenej ploche, ktorá bude osvetlená vonkajším osvetlením a monitorovaná kamerovým systémom. Celková kapacita bude 291 parkovacích miest a stojiská na 30 bicyklov. Súčasťou bude aj informačný systém o odchode vlakov a technologický objekt s náhradným zdrojom elektrickej energie. Zároveň s parkoviskom sa dobuduje aj podchod pod koľajou číslo 5 s osobným výťahom a jeho napojenie na parkovisko. Súčasťou výstavby parkoviska bude aj prístupová cesta pre motoristov.



Podľa zmluvy o diele, ktorú podpísali ŽSR s dodávateľom, bude výstavba parkoviska stáť 1,95 milióna eur a termín odovzdania do prevádzky je september tohto roka. Zhotoviteľom stavby je spoločnosť Skanska SK. Na výstavbu prispeje Európska únia (EÚ) cez operačný program Integrovaná infraštruktúra.



"Záujmom ŽSR je umožniť obyvateľom obcí a miest nachádzajúcich sa v regióne hlavného mesta, ktorí dochádzajú z miesta bydliska do Bratislavy, odparkovať svoje auto na stanici a pokračovať vlakom. Vlak je jednoznačne ekologickejšou a udržateľnejšou alternatívou k individuálnej automobilovej doprave," skonštatoval Tkáč.



Zhotoviteľ bude stavbu realizovať hlavne vlastnými kapacitami. "Kvalita prác, stanovený harmonogram a bezpečnosť práce sú i na tejto stavbe našou prioritou," doplnil generálny riaditeľ Skanska SK Miroslav Potoč.



Ďalšie záchytné parkoviská financované z eurofondov sú podľa rezortu dopravy plánované v Ivanke pri Dunaji, Nových Košariskách a Zohore. Najbližšie k realizácii má parkovisko v Ivanke pri Dunaji, kde sa v týchto dňoch uzatvára súťaž na zhotoviteľa a bude sa podpisovať zmluva s víťazom. Plánované dokončenie výstavby tohto parkoviska je do konca roka.