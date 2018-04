V podnikateľskom prostredí sa prejavili mierne znaky poklesu kvality

Tento stav je podľa rezortu hospodárstva do značnej miery spôsobený najmä nedostatkom pracovnej sily.

Bratislava 9. apríla (TASR) - V podnikateľskom prostredí Slovenskej republiky sa vlani prejavili mierne znaky poklesu jeho kvality. Uviedlo to Ministerstvo hospodárstva (MH) SR v Správe o stave podnikateľského prostredia v SR, ktorú by v najbližšom období mal prerokovať vládny kabinet.



"Tak ako je na viacerých miestach správy uvedené, v podnikateľskom prostredí SR sa prejavili mierne znaky poklesu jeho kvality. Tento stav je do značnej miery spôsobený najmä nedostatkom pracovnej sily. Ani nové legislatívne pravidlá vlády SR, či zákon o tvorbe právnych predpisov nedokázali zmierniť zo strany podnikateľov negatívne hodnotené fungovanie štátu vo vzťahu k tvorbe legislatívy a legislatívnemu prostrediu. Opätovne z viacerých prieskumov vyplynulo, že problémom je nestabilita legislatívneho prostredia, často meniace sa podmienky podnikania a podpory podnikania a byrokracia," spresnil rezort hospodárstva.



Cieľom materiálu je podľa MH SR charakterizovať stav a vývoj podnikateľského prostredia v SR v roku 2017 na základe údajov dostupných k 31. decembru 2017 aktualizovaných o najnovšie štatistické ukazovatele k 5. marcu 2018.



"Z hľadiska medzinárodnej komparácie SR zaznamenala mierne zhoršenie svojho postavenia v rebríčku Doing Business (Doing Business 2018), kde sa z 33. miesta posunula na 39. miesto, v prieskume konkurencieschopnosti Svetového ekonomického fóra (The Global Competitiveness Report WEF 2017) sa už druhýkrát po sebe polepšila zo 65. na 59. miesto a podľa výsledkov prieskumu GEM a hodnotení zo strany slovenských podnikateľov možno konštatovať mierne zlepšenie v niektorých vybraných indikátoroch (napríklad financovanie alebo vzdelanie), ale aj mierne zhoršenie (napríklad vládne politiky, či programy)," dodal v správe rezort hospodárstva.