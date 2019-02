V priemere každé štvrté euro smeruje do zahraničného e-shopu

Kým v slovenských a českých obchodoch platia klienti kartou najčastejšie sumu približne 32 eur, v prípade zahraničných je to až 9-krát menej, medián predstavoval vlani len 3,70 eura.

Bratislava 26. februára (TASR) - Viac ako tri štvrtiny objemu platieb (78 %) v internetových obchodoch realizujú klienti v "domácich" e-shopoch. Štatistiky ČSOB o transakciách kartou zároveň potvrdzujú, že v nich platia aj výrazne vyššie sumy, ako pri nákupoch zo zahraničia. Nie je prekvapením, že spomedzi zahraničných e-shopov je aj medzi slovenskými spotrebiteľmi najpoužívanejší AliExpress.



"Ak sa pozrieme na popularitu jednotlivých zahraničných e-shopov z pohľadu počtu nákupov, jednoznačne dominuje AliExpress. Až 97 % vlaňajších platieb v zahraničných e-shopoch klienti realizovali u tohto obchodníka. Ak by sme sa pozreli na všetky transakcie v e-shopoch, vrátane tých slovenských, AliExpress mal 69 % zastúpenie z pohľadu ich počtu. Tieto čísla však treba vnímať v kontexte toho, že spotrebitelia tento web využívajú skôr na drobné nákupy a od viacerých obchodníkov, čo zvyšuje počet realizovaných platieb. Priemerná výška jednej transakcie je veľmi nízka, najčastejšie približne 3,50 eura. Druhý najpopulárnejší bol vlani Amazon," vysvetľuje Anna Jamborová, hovorkyňa banky.



Zaujímavosťou je, že pravidelne s blížiacimi sa Vianocami stúpa podiel nákupov v domácich e-shopoch na úkor tých zahraničných. Vlani v decembri tvorili platby v nich až 92 % podiel, zatiaľ čo priemer roka sa pohyboval na úrovni 78 %.



Podľa hovorkyne to môže súvisieť s tým, že pred Vianocami nakupujú v internetových obchodoch aj spotrebitelia, ktorí to nezvyknú robiť počas roka. Nákup cez e-shop na Slovensku preto považujú za väčšiu istotu, ak s týmto nakupovaním nemajú skúsenosť. Zároveň môžu mať spotrebitelia obavy, že by im tovar zo zahraničia nedorazil včas pod stromček.



Z pohľadu popularity e-shopov medzi jednotlivými vekovými skupinami dominujú najmä spotrebitelia od 30 do 40 rokov.