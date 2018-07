V prípade novej krízy je Taliansko zraniteľnejšie než pred 10 rokmi

Vláda prisľúbila rozsiahle daňové škrty a vyššie výdavky na sociálne zabezpečenie, podľa guvernéra banky by však kvôli vysokému verejnému dlhu Talianska a napätiu na trhu mala voliť opatrný prístup.

Rím 10. júla (TASR) - Guvernér talianskej centrálnej banky Ignazio Visco varoval novú taliansku vládu, aby opatrne narábala s verejnými zdrojmi a vyhla sa tak ďalšiemu zvyšovaniu štátneho dlhu.



Visco upozornil, že reformné úsilie sa v Taliansku postupne vytráca a "ak by mala prísť nová finančná kríza, tak krajina je dnes omnoho zraniteľnejšia než pred 10 rokmi".



Jeho slová smerujú k plánom novej koaličnej vlády, ktorú vytvorili euroskeptické Hnutie piatich hviezd a ultrapravicová Liga Severu. Vláda prisľúbila rozsiahle daňové škrty a vyššie výdavky na sociálne zabezpečenie, podľa Visca by však vzhľadom na vysoký verejný dlh Talianska a napätie na trhu mala radšej voliť opatrný prístup.



Ako dodal, ak vláda nechce obyvateľov Talianska zaťažiť do budúcnosti ešte vyšším dlhom a zároveň im znížiť príjmy, je nevyhnutné, aby bola obozretná a prezieravá.