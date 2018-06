V prvom štvrťroku vzrástol počet dovolenkárov na Slovensku o 4,4 %

Zahraničných hostí zavítalo na Slovensko približne 430.000.

Bratislava 27. júna (TASR) - Počet turistov, ktorí sa rozhodli stráviť dovolenku na Slovensku, v prvom kvartáli 2018 vzrástol. Podľa Ministerstva dopravy a výstavby (MDV) SR sa počas prvých troch mesiacov tohto roka ubytovalo na Slovensku 1,2 milióna hostí. V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka to znamená nárast o 4,4 %.



"Je to veľmi dobrý signál, že turistickému odvetviu u nás sa v poslednom období výborne darí. Rastúca návštevnosť ukazuje, že dokážeme ľudí prilákať a zaujať, a tiež konkurovať," konštatoval minister dopravy Árpád Érsek (Most-Híd).



Je však podľa neho potrebné naďalej pracovať na kvalite, inováciách a originalite, aby Slovensko nezaostávalo a držalo krok s najlepšími.



Počas prvých troch mesiacov strávili na Slovensku ubytovaní hostia približne 3,2 milióna prenocovaní a jeden pobyt trval v priemere 2,8 nocí. Väčšinu návštevníkov pritom tvorili domáci turisti, a to 63 %, čo predstavovalo viac ako 730.000 dovolenkárov.



Zahraničných hostí zavítalo na Slovensko približne 430.000. "Najviac zahraničných návštevníkov prišlo zo susedných štátov a Nemecka. Najpočetnejšou skupinou boli hostia z Českej republiky, Poľska, Nemecka, Maďarska, Ukrajiny a Rakúska," vymenovala hovorkyňa ministerstva dopravy Karolína Ducká.



Dovolenkári spoza hraníc sa podľa jej slov zaujímali dominantne o Bratislavský kraj. Z miest zároveň vyhľadávali okrem Bratislavy aj Liptovský Mikuláš, Poprad a Ružomberok. "Slováci si za cieľ svojej domácej dovolenky vyberali najmä Žilinský kraj. Medzi najobľúbenejšie lokality našincov patrili Poprad, Bratislava, Liptovský Mikuláš a Žilina," dodala Ducká.