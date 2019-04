V Prešovskom kraji zrealizujú projekty za 23,5 milióna eur

Nenávratný finančný príspevok na svoje vzdelávacie aktivity získali stredné odborné školy z Prešova, Sabinova, Svidníka a Bardejova a rovnako aj Prešovská univerzita.

Prešov 17. apríla (TASR) - V rámci poľsko-slovenskej spolupráce a programu Interreg bude z prostriedkov Európskej únie podporených ďalších 32 projektov. Na území Prešovského samosprávneho kraja (PSK) by sa malo realizovať 20 z nich v celkovej hodnote 23,5 milióna eur. Schválené projekty podporia viaceré oblasti v kultúre, vzdelávaní a rovnako aj v doprave, kam smerujú ďalšie financie určené na modernizáciu ciest. TASR o tom informovala hovorkyňa PSK Daša Jeleňová.



Celkový balík rozdelený medzi schválené projektové žiadosti v rámci troch prioritných výziev predstavuje 33 miliónov eur. S účasťou partnerov z PSK ide pritom do poľsko–slovenského pohraničia z tejto sumy viac ako 23,5 milióna eur.



"Je to významný úspech v presadzovaní záujmov kraja v oblasti cezhraničnej spolupráce. Tešíme sa kvalitným projektovým žiadostiam, ktoré budú podporené a prinesú aj reálne benefity. Neboli síce uspokojené všetky požiadavky a nebolo vyhovené všetkým žiadateľom, no fakt, že priamo do našich obcí a miest smeruje viac ako 11,5 milióna, považujeme za výborný výsledok," konštatoval po zasadnutí monitorovacieho výboru programu Interreg V-A predseda PSK Milan Majerský.



Najväčší objem peňazí pôjde na spolufinancovanie rozvoja prírodného a kultúrneho dedičstva, kde na 19 schválených projektov poputuje 27 miliónov eur. Z tohto balíka sa najviac ujde práve partnerom z PSK, ktorí uspeli s 13 projektovými žiadosťami v celkovej výške 20,2 milióna eur. Peniaze pomôžu napríklad pri vybudovaní unikátnych historických parkov v okrese Snina, rozvoji konskej turistiky v Poloninách, zvýšení atraktivity vodnej i lesnej turistiky v Pieninskom národnom parku, pokračovaní cyklotrasy EuroVelo 11 v doline rieky Poprad či pri rekonštrukcii hradieb v Sabinove.



V prioritnej osi cezhraničné a celoživotné vzdelávanie uspelo 11 cezhraničných projektov v hodnote 5,3 milióna eur, z ktorých sa na území PSK bude realizovať päť projektov takmer za 2,4 milióna eur. Nenávratný finančný príspevok na svoje vzdelávacie aktivity získali stredné odborné školy z Prešova, Sabinova, Svidníka a Bardejova a rovnako aj Prešovská univerzita.



Do oblasti multimodálnej, viacúčelovej dopravy smeruje takmer 869.000 eur na dva úspešné projekty, oba realizované na území kraja. V Medzilaborciach zakúpia turistický vláčik, osadia tri zastávkové prístrešky a elektronické tabule s cestovným poriadkom. Mobilnú aplikáciu, webovú stránku i viaceré mäkké aktivity zamerané na propagáciu dopravy v pohraničnom území chce vytvoriť Prešovská univerzita.



Monitorovací výbor programu Interreg V-A Poľsko – Slovensko na svojom poslednom zasadnutí mimo schvaľovania projektových žiadostí rozhodol aj o presunutí finančných prostriedkov na dopravu, kde by výrazne mohol opäť uspieť PSK.



"Z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja je na cestnú cezhraničnú dopravu realokovaných 10,1 milióna eur. Ide o nevyčerpané finančné prostriedky z prioritných osí. Za PSK sme deklarovali pripravenosť na realizáciu minimálne troch projektov v rámci plánovanej výzvy, ktorá by mala byť aktuálna v júni tohto roku. Cesty sú prioritou, takže sa o tieto prostriedky budeme opäť uchádzať," dodal Majerský.