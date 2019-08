V Rakúsku hľadajú technikov a odborníkov na informačné technológie

Ročný príjem technikov a IT odborníkov sa pohybuje priemerne okolo 45.000 eur. Je to podstatne menej, ako je príjem zamestnancov vo verejnej službe, personalistike a predaji.

Viedeň 6. augusta (TASR) – V Rakúsku chýba 220.000 vyškolených pracovníkov. Informuje o tom onlinová platforma StepStone. Zistila to z preskúmania 22 tlačových médií a 21 pracovných búrz.



Veľmi sú hľadaní najmä odborníci s technickým a IT vzdelaním. Od januára do konca júna tohto roku zamestnávatelia potrebovali 32.000 technikov a 30.000 odborníkov z oblasti počítačových technológií. Hľadali sa aj odborníci z oblasti finančníctva a účtovníctva. V oboch oblastiach bolo voľných po 23.000 pracovných miest.



Okolo 55.000 eur ročne zarábajú talenty na digitalizáciu, čo je menej o 11.000 eur, než dostávajú pracovníci vo finančných službách.