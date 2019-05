V Rakúsku sa do siete pre elektroautá investuje okolo 93 miliónov eur

Spoluprácou 11 partnerských organizácií BEÖ a Smatrics sa bude dať zriadiť 3500 z 5500 dobíjacích staníc v krajine.

Viedeň 16. mája (TASR) - Spolkové združenie pre elektromobilitu Rakúska (BEÖ) a poskytovateľ služieb mobility Smatrics spoja svoje siete elektrických dobíjacích staníc. Tým sa uľahčí vodičom dobíjanie ich elektrických áut a podporí sa rozvoj elektromobility.



Spoluprácou 11 partnerských organizácií BEÖ a Smatrics sa bude dať zriadiť 3500 z 5500 dobíjacích staníc v krajine. Bude to jedna z najhustejších sietí pre elektrické autá v Európe. Uviedol to vo štvrtok vo Viedni na tlačovej konferencii predseda BEÖ Ute Teufelberger.



Cieľom spoločnej snahy firiem je prejsť na elektromobiltu čo najskôr. Rakúšania už majú okolo 23.000 áut na elektrický pohon. Ich počet začal podľa ministerky životného prostredia Elisabeth Köstingerovej výrazným tempom pribúdať najmä v tomto roku. V prvom štvrťroku ich pribudlo 3300. V tomto roku by sa ich mohlo dostať na cesty okolo 15.000.



V tomto a nasledujúcom roku by sa do budovania dobíjacích staníc malo v krajine investovať okolo 93 miliónov eur.