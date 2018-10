V rámci akčného plánu Sobranského okresu vzniklo 350 pracovných miest

Do roku 2020 sa v okrese má podľa Rašiho vytvoriť 1225 nových pracovných miest.

Lekárovce 4. októbra (TASR) – V rámci akčného plánu Sobranského okresu, ktorý vláda schválila pred dvoma rokmi, vzniklo doposiaľ približne 350 pracovných miest. Za dva roky klesla nezamestnanosť v okrese z viac ako 18 percent o 7,5 percenta. Po výjazdovom rokovaní vlády, ktoré sa z okresného mesta presunulo do obce Lekárovce, ktorou sa v stredu (3. 10.) prehnala veterná smršť, to pre médiá uviedol podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu Richard Raši (Smer-SD).



"Sobrance mali pred dvoma rokmi schválený akčný plán, ktorý hovorí o tom, že z európskych prostriedkov môžu čerpať v priebehu piatich rokov 30 miliónov eur a 2,5 milióna eur môžu dostať ako regionálny príspevok. Ten akčný plán sa rozbiehal pomerne pomaly," povedal s tým, že až teraz nabral na obrátkach. Doteraz bolo zazmluvnených v rámci európskych prostriedkov viac ako šesť miliónov eur a z regionálneho príspevku takmer pol milióna. Do roku 2020 sa v okrese má vytvoriť 1225 nových pracovných miest. Raši uviedol, že doteraz ich vzniklo viac ako 350.



Akčný plán má podľa jeho ďalších slov dva rozmery, a to, či sa stihnú vyčerpať finančné prostriedky, čo by sa malo stihnúť. Ako uviedol, ďalšia otázka je, či sa stihne vytvoriť avizovaný počet pracovných miest. "Tento okres je charakteristický tým, že aj keď sa vytvorilo iba vyše 350 pracovných miest, tak nezamestnanosť klesla o 7,5 percenta," spomenul s tým, že aj evidovaných nezamestnaných je menej o viac ako 800, čo znamená, že časť ľudí chodí za prácou mimo okresu. Podľa neho sa môže stať, že avizovaný objem nových pracovných miest naplnený nebude. "Ale môže to byť aj preto, že jednoducho už tu tí ľudia nebudú," vysvetlil s tým, že zástupcovia regiónu, ktorí akčný plán tvorili, zatiaľ neavizovali, že by niektorý z tých parametrov do piatich rokov nedokázali splniť.



Povedal tiež, že nepredpokladá, že v Sobranciach by vznikol investor, ktorý bude zamestnávať niekoľko stoviek ľudí. "Skôr sa vytvárajú opatrenia na to, aby existujúci podnikatelia zvyšovali počty ľudí, alebo ak príde nejaký nový investor, aby vytvoril nejaký počet pracovných miest," poznamenal. Spomenul, že ďalšou formou podpory je tá v rámci obcí a tvorby sociálnych podnikov. "Tretia kapitola sú voľné priestory, ktoré by mohli byť využité novými investormi," spomenul. Štvrtou časťou sú kúpele v Sobranciach. "Ale nie pôvodné, pretože tam sú vlastnícke práva také komplikované, že pôvodné kúpele sa oživiť momentálne nedajú, ale štát pomáha mestu Sobrance s usporiadaním pozemkov tak, aby pri prameni vedľa starého areálu kúpeľov mohli vzniknúť nové," priblížil. Poslednou časťou, ktorá môže podľa Rašiho veľmi pomôcť okresu, je preň špecifická a môže vytvoriť aj pár pracovných miest, je oblasť hraničného priechodu.