V rámci Európskej únie pracujú najviac v noci Slováci

Bratislava 30. apríla (TASR) - Netradičný pracovný čas sa týka pomerne veľkého počtu zamestnaných Slovákov, a teda aj zamestnávateľov. V sobotu pracuje pravidelne každý piaty Slovák, 15 % zamestnaných ľudí pracuje v noci a 16,3 % v nedeľu. Vyplýva to z najnovšej analýzy Slovenského farmárskeho družstva (SFD) na základe údajov Eurostatu za minulý rok.



V noci na Slovensku zvyčajne pracuje až 15 % zamestnaných Slovákov, čo je zároveň najvyšší podiel v rámci Európskej únie (EÚ). "Najviac sa to týka mladých mužov a najmenej starších žien. Až 17,5 % zamestnaných mužov pracuje zvyčajne v noci. V prípade žien je podiel nižší a v roku 2018 bol vykázaný na úrovni 11,9 %," priblížila analytička SFD Eva Sadovská.



Z pohľadu veku je práca v noci najčastejšie realitou u mladých zamestnaných vo veku 15 až 24 rokov, nakoľko až 19,3 % z nich pracuje zvyčajne v noci. Podiel zamestnancov vo veku 25 až 49 rokov pracujúcich v noci je 14,9 %, v prípade seniorov je podiel na úrovni 14,1 %. "Podľa údajov Eurostatu tak má Slovensko jednoznačne najväčší podiel zamestnancov, ktorí pracujú pravidelne v noci. Za nami nasledujú s podielom vyšším ako 8 % Holandsko, Malta, Taliansko a Slovinsko," doplnila Sadovská. Najnižší podiel zamestnancov pracujúcich v noci majú v Chorvátsku, a to iba 1,9 % zo všetkých zamestnaných. Priemer v eurozóne a v Únii sa pohybuje v rozpätí 5 % – 6 %. "Situácia na Slovensku sa pritom zmenila za posledných 10 rokov iba minimálne, nakoľko v roku 2009 bol podiel pracujúcich v noci evidovaný na úrovni 14,5 %. Len pre zaujímavosť, v roku 2018 pracovalo občas v noci ďalších 6,5 % zamestnaných Slovákov," priblížila Sadovská.



V sobotu pravidelne pracuje každý piaty Slovák (20,9 %). "V tomto prípade Slovensko rekordy neláme a dokonca v rámci eurozóny či EÚ sa nachádza pod priemerom," priblížila Sadovská. Práca v sobotu je v rámci krajín EÚ najtypickejšia pre Grécko, kde v tento deň zvyčajne pracujú štyria z 10 zamestnaných. Vyšší ako 30 % podiel zamestnancov pracujúcich v sobotu ale evidovali počas vlaňajška taktiež v Holandsku, v Taliansku, v Španielsku, v Írsku a na Cypre. Naopak, najmenší podiel zamestnancov pracujúcich v sobotu evidujú v Maďarsku a v Portugalsku. Práca v sobotu sa týka v slovenskej ekonomike opäť viac mužov (22,2 %) ako žien (19,3 %). "Aj v tomto prípade platí, že podiel pracujúcich v sobotu s rastúcim vekom klesá. Podiel Slovákov pracujúcich v sobotu za posledné desaťročie klesol, nakoľko v roku 2009 bol tento údaj evidovaný na úrovni 24,3 %. Len pre zaujímavosť, v roku 2018 zažilo pracovnú sobotu občas, resp. niekedy, ďalších 27 % zamestnaných Slovákov," vyčíslila Sadovská.



Pracovná nedeľa je realitou v prípade každého šiesteho Slováka (16,3 %). V rámci eurozóny či EÚ tak ide o nadpriemerný podiel pracujúcich v nedeľu. Najvyšší podiel zamestnancov pracujúcich v nedeľu evidujú Íri a Holanďania. Naopak, Portugalcov a Poliakov sa práca v nedeľu týka iba v prípade piatich až šiestich zamestnancov zo 100. "Ani v prípade práce počas nedele tomu nie je inak a na Slovensku sa týka viac mužov ako žien. Zároveň platí, že s rastúcim vekom klesá podiel zamestnancov pravidelne pracujúcich v nedeľu," doplnila Sadovská s tým, že pred desiatimi rokmi bol pritom podiel zvyčajne pracujúcich v nedeľu o niečo vyšší. "Vlani sa občas podarilo stráviť nedeľu pracovne ďalším 15 % zamestnaných," dodala analytička.