V roku 2017 doviezla SR najviac potravín z ČR,potom z Poľska a Nemecka

Z Nemecka dováža Slovensko 11,8 % zo všetkých dovezených potravín v hodnote 243 miliónov eur.

Bratislava 5. februára (TASR) - V roku 2017 tvoril slovenský dovoz potravín z Českej republiky 31,5 % s hodnotou približne 647 miliónov eur, na druhom mieste bolo Poľsko s 13,8 % (asi 284 miliónov eur). Médiá o tom v utorok informovala analytička Slovenského farmárskeho družstva Eva Sadovská na základe štatistík WITS (World Integrated Trade Solution).



Z Nemecka dováža Slovensko 11,8 % zo všetkých dovezených potravín v hodnote 243 miliónov eur. „Pomerne významnými obchodnými partnermi z pohľadu dovozu potravín sú pre nás aj Maďari (7,3 %) a Rakúšania (4,8 %),“ dodala.



Popri dovoze potravín netreba zabúdať podľa nej ani na ďalší kanál, ktorým sa dostávajú potraviny do slovenských domácností, a to na nákupnú turistiku. „Mnohí Slováci tak pravidelne vycestúvajú a svoje nákupy realizujú u susedov. Kým v Poľsku, Maďarsku a Česku sa nechávajú zlákať nižšími cenami potravín, v prípade Rakúska tzv. nákupní turisti deklarujú ako dôvod vyššiu kvalitu,“ konštatovala Sadovská.



Česká republika je najväčším obchodným partnerom Slovenska aj v prípade vývozu potravinových produktov. Zo všetkých vyvezených potravín zo SR do zahraničia smeruje do ČR takmer 24 % (asi 288 miliónov eur). Dôležitým je aj maďarský trh, pretože do tejto ekonomiky exportuje Slovensko takmer pätinu potravinových výrobkov (236 miliónov eur). Nasleduje Poľsko s podielom takmer 15 % (180 miliónov eur). Potraviny smerujú aj do Rakúska (5,5 %) a do Nemecka a Holandska (obe krajiny so zhodným podielom 4,6 %), uzavrela analytička.