Bratislava 19. októbra (TASR) - V slovenskom agropotravinárskom sektore je nedostatok pracovných síl. Zároveň je tam aj priestor pre zamestnanie znevýhodnených zamestnancov s využitím schém pomoci, národných projektov aj možností Zákonníka práce pre sezónne zamestnávanie.



„Agropotravinársky sektor je prestarnutý, chýba nám kvalifikovaná aj nekvalifikovaná pracovná sila, mladí pracovníci aj sezónni brigádnici," uviedla pre TASR hovorkyňa Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (SPPK) Jana Holéciová. Vplyvom nových technológií a modernej poľnohospodárskej techniky sa podstatne zvýšil dopyt po mladých odborníkoch, doplnila. Rozmáha sa model duálneho vzdelávania a komora vydáva certifikáty zamestnávateľom v agropotravinárskom odvetví, ktorí sú schopní vstúpiť do tohto systému.



Slováci podľa SPPK nemajú príliš záujem pracovať v takomto náročnom odvetví. Aj preto sa už mnohí zamestnávatelia obracajú na cudzincov, najmä mimo krajín Európskej únie. Takýmto spôsobom vedia získať napríklad ľudí do sadov na brigádnické pozície. "Najväčší záujem zo strany zamestnávateľov v potravinárstve je o žiakov z odborov cukrár, pekár a kombináciu týchto dvoch odborov. V poľnohospodárstve je zase dopyt po odboroch poľnohospodár-mechanizácia, agromechanizátor a opravár," konkretizovala.



Poľnohospodár vie, akú prácu má dať ťažko zamestnateľnému človeku bez pracovných návykov na hospodárstve a je pritom jedno, kedy predpoludním začne pracovať, povedala Anna Balková z Vidieckej platformy. Farmár potrebuje odvodové prázdniny, nemôže zaplatiť za takéhoto pracovníka 300 eur, keď mu reálne vyprodukuje hodnotu 150 až 200 eur mesačne, dodala.



Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR v tejto súvislosti uviedlo, že ak zamestnávatelia potrebujú ľudí na sezónne práce, Zákonník práce im pri takomto zamestnávaní umožňuje voľnejší režim. Poľnohospodári môžu pracovníkov opakovane zamestnávať presne na obdobie, na ktoré ich potrebujú, napríklad na dva či tri mesiace a potom znovu. Najviac však osem mesiacov v roku, čo môže byť až 1400 hodín. V prípade potreby môžu nariadiť aj prácu nadčas.



Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny doplnilo, že ak poskytne financie zamestnávateľskému subjektu, respektíve samostatne zárobkovo činnej osobe, je potrebné postupovať v súlade so Schémou pomoci na podporu zamestnanosti v odvetví poľnohospodárskej prvovýroby. Jej maximálna výška za tri fiškálne roky je 20.000 eur. Je možné využiť aj Schému štátnej pomoci na podporu vzdelávania a pomoci na prijímanie do zamestnania a zamestnávanie znevýhodnených zamestnancov a zamestnancov so zdravotným postihnutím, opäť s ohľadom na činnosti v poľnohospodárstve.



„V závislosti od konkrétnej činnosti vykonávanej v oblasti poľnohospodárstva, napríklad spracovanie poľnohospodárskych výrobkov, prípadne marketing (okrem prvovýroby) je možné využiť aj schému pomoci de minimis na podporu zamestnanosti s maximálnou výškou 200.000 eur za tri fiškálne roky,“ opísalo ďalšiu možnosť ústredie práce s tým, že existuje viac ako 15 národných projektov na podporu zamestnávania znevýhodnených skupín.