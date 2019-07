V Španielsku výrazne pribúdajú solárne panely

Hovorca spoločnosti Holaluz pre výrobu obnoviteľných zdrojov energie uviedol, že ich kontaktuje 300 klientov týždenne so žiadosťou o cenovú ponuku a namontujú päť systémov denne.

Madrid 13. júla (TASR) - Počet solárnych panelov v Španielsku sa neustále zvyšuje vďaka "priateľskejšej" regulácii. Uviedli to ich dodávatelia, ktorých ohromil nárast dopytu po tom, ako vláda v apríli odstránila byrokratické prekážky a ceny za inštalácie dramaticky klesli.



Španielsky energetický sektor využíval solárnu energiu aj pred tým, ako vláda na jar schválila nové nariadenia. No od apríla prudko vzrástol dopyt po fotovoltaických solárnych paneloch aj v domácnostiach a firmách.



Španielska fotovoltaická únia (UNEF) dokonca hovorí o "enormnom záujme" o vlastnú výrobu slnečnej energie.



Minulý rok bolo do španielskej siete dodaných 235 megawattov (MW) fotovoltaickej energie a tento rok sa očakáva až 400 MW, povedal José Donoso, generálny riaditeľ priemyselného združenia UNEF.



Väčšinu tejto energie produkujú malé a stredné podniky a priemyselný sektor, ktorý má najväčší úžitok z toho, že môže súčasne vyrábať aj spotrebovávať energiu.



Domácnosti majú zvyčajne inštalované trojkilowattové solárne systémy, ktoré aktuálne predstavujú asi 10 % vlastnej výroby energie zo slnka, ale Donoso očakáva, že toto číslo bude rásť.



Teraz, keď je vlastná produkcia elektriny legálna a má ekonomický zmysel, výrobcovia panelov pracujú na plné obrátky, aby uspokojili dopyt. Administratívne prekážky z čias vlády Ľudovej strany bývalého premiéra Mariana Rajoya sú konečne odstránené a cena za inštaláciu solárnych systémov klesla takmer o 80 % počas jednej dekády. Niektoré miestne úrady dokonca podporujú vlastnú produkciu elektriny nižšími daňami z nehnuteľností pre domácnosti so solárnymi systémami.



Hovorca spoločnosti Holaluz pre výrobu obnoviteľných zdrojov energie uviedol, že ich kontaktuje 300 klientov týždenne so žiadosťou o cenovú ponuku a namontujú päť systémov denne. Spoločnosť očakáva, že do konca roka nainštaluje 1500 systémov a do roku 2021 ich bude 5000. Ide väčšinou o domáce systémy pre rodinné domy a iné budovy, ktoré nedodávajú nadmernú produkciu do siete. V roku 2017 spoločnosť namontovala prvý zdieľaný solárny systém na obytnom dome v Rubí v Barcelone.



Dokonca aj tradiční producenti energií, ako sú firmy Iberdrola a Endesa, bojujú o svoj podiel na novom a rýchlo rastúcom trhu. "Prešli sme z dvoch zamestnancov pred rokom a pol na 11-členný tím a stále máme málo ľudí. Máme skutočný problém udržať krok s dopytom," povedal José Antonio González, obchodný riaditeľ firmy Red-Fotovoltaica, ktorá realizuje inštalácie na kľúč.



"Mávali sme niekoľko žiadostí mesačne a teraz máme zhruba 20 denne," uviedla Pilar Pérezová, riaditeľka Renewable Energy Products. Dokonca aj developeri, ako sú Neinor Homes, už ponúkajú záujemcom o kúpu bytov v El Canaverale (v Madride) aj fotovoltaický systém.



Odborníci sú presvedčení o tom, že vo veľmi krátkom čase byty nebudú mať len panely, ale aj akumulátory na uskladnenie energie, ktorá sa hneď nespotrebuje. UNEF odhaduje, že v súčasnosti má približne 25 % zariadení na vlastnú výrobu elektriny v Španielsku systém skladovania.



Ceny batérií však už tiež klesajú, čo nahráva ich väčšiemu rozšíreniu. Panely totiž generujú najviac energie počas dňa, keď väčšina používateľov nie je doma. Batéria ukladá túto energiu, takže ju možno používať v noci alebo pri zamračenom dni a vyhnúť sa čerpaniu elektriny zo siete. A zároveň batérie umožnia nakupovať elektrinu zo siete, keď je lacnejšia.



Iní odborníci však tvrdia, že investícia do batérií jednoducho nestojí za to. Argumentujú tým, že sieť môže slúžiť na rovnaký účel ako batéria a pri nižších nákladoch, s nulovými investíciami a bez technologického rizika, tvrdí González z Red-Fotovoltaica. "Z dôvodu štruktúry fakturácie energie v Španielsku a súčasných predpisov sú ekonomické argumenty v prospech batérií vo všeobecnosti nedostatočné v porovnaní s vlastnou výrobou bez skladovania," dodal.