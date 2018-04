V spore za clá Čína varovala, že na kroky USA bude tvrdo odpovedať

Americkí ekonómovia, zástupcovia priemyselných odvetví, ale aj mnohí republikánski politici varujú pred eskaláciou konfliktu.

Peking/Washington 6. apríla (TASR) - Čína varovala, že bude "bojovať proti jednostranným protekcionistickým krokom USA, nech to stojí čokoľvek". Reagovala tak na vyhlásenie amerického prezidenta Donalda Trumpa, že vyzval Úrad obchodného splnomocnenca USA, aby zvážil možnosť uvaliť na čínske výrobky ďalšie clá, a to vo výške 100 miliárd USD (81,57 miliardy eur).



"Čo sa týka čínsko-amerického obchodu, Čína sa už vyjadrila jasne. Nechceme obchodnú vojnu, ale ak k nej dôjde, neobávame sa jej," uviedlo v piatok pre čínsku štátnu tlačovú agentúru Sinchua čínske ministerstvo obchodu. Ministerstvo okrem toho v reakcii na najnovšie Trumpove kroky uviedlo, že "je pripravené prijať rozsiahle protiopatrenia," podrobnosti však zatiaľ nezverejnilo.



Čo sa týka plánov na ďalšie clá na čínske výrobky Trump uviedol, že tak rozhodol "vzhľadom na neférové odvetné kroky Číny" na skoršie opatrenia USA zahrňujúce clá na čínsky tovar za približne 50 miliárd USD. Preto nariadil Úradu obchodného splnomocnenca USA, aby zvážil zavedenie dodatočných dovozných ciel na čínske produkty v hodnote 100 miliárd USD a ak by tak úrad urobil, aby aj identifikoval produkty, ktoré by pod tieto clá mohli spadať. Zároveň uviedol, že ministerstvu pôdohospodárstva nariadil, aby vypracovalo plán na ochranu farmárov a záujmov agrosektora.



Americkí ekonómovia, zástupcovia priemyselných odvetví, ale aj mnohí republikánski politici varujú pred eskaláciou konfliktu. Za nebezpečný označili vývoj v oblasti ciel republikánski senátori Chuck Grassley a Pat Roberts, ako aj líder republikánskej väčšiny v Senáte Mitch McConnell. Ten v utorok (3.4.) na stretnutí s farmármi a podnikateľmi v štáte Kentucky uviedol, že "nie je fanúšikom ciel" a dúfa, že sa to celé podarí zastaviť skôr, než vzájomné odvetné opatrenia dosiahnu obrovské rozmery.



Ešte ďalej zašiel republikánsky senátor Ben Sasse, ktorý Trumpa obvinil, že svojimi krokmi ohrozuje celý americký agrosektor. Ako povedal, súhlasí s tým, že je potrebné riešiť neférové obchodné praktiky Pekingu, ale tak, aby potrestaní boli Číňania, nie Američania. "Toto je ten najhlúpejší možný spôsob, ako to urobiť," povedal Sasse.



(1 EUR = 1,2260 USD)