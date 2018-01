V súťaži na výstavbu R3 na Orave môže predložiť ponuky desať firiem

O výstavbu rýchlostnej cesty R3 na Orave medzi Tvrdošínom a Nižnou pritom chcelo súťažiť 13 záujemcov. Podmienky účasti na predloženie ponúk však podľa diaľničnej spoločnosti splnilo len desať.

Bratislava 31. januára (TASR) - Desať záujemcov môže súperiť svojimi ponukami o výstavbu rýchlostnej cesty R3 na Orave. Ponuky môžu predkladať do začiatku marca. Pre TASR to uviedla Národná diaľničná spoločnosť (NDS), ktorá predbežne odhadovala cenu za túto zákazku vo výške 74,97 milióna eur bez dane z pridanej hodnoty.



O výstavbu rýchlostnej cesty R3 na Orave medzi Tvrdošínom a Nižnou pritom chcelo súťažiť 13 záujemcov. Podmienky účasti na predloženie ponúk však podľa diaľničnej spoločnosti splnilo desať záujemcov. "Títo môžu ponuky predkladať do začiatku marca, potom ich NDS vyhodnotí a s víťazným uchádzačom podpíše zmluvu," priblížil vedúci odboru marketingu a služieb verejnosti NDS Martin Guzi.



Súťaž na tento 4,4-kilometrový úsek rýchlostnej cesty R3 na Orave vyhlásili diaľničiari v júli minulého roku. Cesta má po dokončení odľahčiť frekventovanú dopravnú tepnu v Tvrdošíne. Viesť má po ľavom brehu rieky Orava a napájať sa na existujúci obchvat Trstenej. Trasa sa má končiť pred obcou Nižná pripojením na súčasnú cestu I/59 prostredníctvom privádzača Nižná a okružnej križovatky Nižná – sever. Tu má dôjsť k napojeniu na pripravovanú stavbu rýchlostnej cesty R3 Nižná nad Oravou – Dlhá nad Oravou.



Rýchlostnú cestu R3 medzi Tvrdošínom a Nižnou postavia v polovičnom profile s úpravou šírkových pomerov na začiatku a konci úseku s ohľadom na predchádzajúci a nasledujúci úsek rýchlostnej cesty R3. V takmer 300-metrovej časti úseku bude rýchlostná cesta vybudovaná v plnom profile. Financie na výstavbu zo svojich zdrojov poskytne NDS.