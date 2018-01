V tomto roku štát neodovzdá motoristom ani kilometer novej diaľnice

Hoci sa mal pôvodne v tomto roku dokončiť 11,3-kilometrový úsek diaľnice D1 pri Žiline z Hričovského Podhradia po Lietavskú Lúčku, jeho dostavba sa posúva na rok 2019.

Bratislava 12. januára (TASR) - V roku 2018 neodovzdá štát motoristom do užívania ani kilometer novej diaľnice či rýchlostnej cesty. Hoci sa mal pôvodne v tomto roku dokončiť 11,3-kilometrový úsek diaľnice D1 pri Žiline z Hričovského Podhradia po Lietavskú Lúčku, jeho dostavba sa posúva na rok 2019.



"Ja môžem otvárať len to, čo je pripravené a dostavané," reagoval na tento fakt minister dopravy Árpád Érsek (Most-Híd). Jeho úlohou po nástupe na miesto ministra bolo podľa neho čo najviac úsekov diaľnic naprojektovať a začať stavať. "Za tým si stojím a robím to," zdôraznil šéf rezortu dopravy.



Slovensko je však podľa neho niekedy "pápežskejšie ako rímsky pápež", a preto sa ťažko dokončujú procesy, ktoré predchádzajú výstavbe diaľnic, a teda aj následnému strihaniu pások pri ich otváraní.



"Príprava a výstavba diaľnic je dlhodobý proces, ktorý v priemere trvá 12 až 14 rokov. Výnimkou nie je ani proces dlhší ako 20 rokov," argumentovala tiež hovorkyňa Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS) Michaela Michalová. Toto podľa jej slov spôsobuje, že počet kilometrov (km) nových diaľnic uvádzaných do užívania je v jednotlivých rokoch rôzny. "NDS napríklad v jednom roku odovzdala 56,6 km, ale v inom roku 5,21 km," priblížila.



V prípade úseku diaľnice D1 Hričovské Podhradie – Lietavská Lúčka bol podľa Michalovej pôvodný zmluvný termín ukončenia výstavby v januári 2018, neskôr v októbri 2018. "Avšak tento úsek by sa mal stavebne ukončiť v druhom štvrťroku 2019, keďže zhotoviteľ úseku avizoval predĺženie výstavby oproti termínu o niekoľko mesiacov z dôvodu nepredvídaných geologických udalostí počas razenia tunelov," vysvetlila Michalová.



Pripomenula zároveň, že napríklad tri v súčasnosti rozostavané úseky diaľnice D1 v Žilinskom kraji, vrátane tohto úseku, patria k technicky najzložitejším. "Ich výstavba je oproti iným úsekom časovo náročnejšia. Aj toto spôsobilo, že práve v roku 2018 nebude dokončený ani jeden diaľničný úsek," dodala Michalová.



V roku 2019 by sa tak mal pre motoristov otvoriť spomínaný úsek diaľnice D1 z Hričovského Podhradia po Lietavskú Lúčku. Naplánované je aj dokončenie približne 15-kilometrového úseku D1 pri Košiciach z Budimíra po Bidovce. Zmluvný termín dostavby má na konci roku 2019 aj 13,5-kilometrový úsek diaľnice D1 z Lietavskej Lúčky cez Višňové po Dubnú Skalu. Jeho súčasťou má byť aj tunel Višňové, ktorý bude po dokončení najdlhším tunelom na Slovensku. NDS však už v septembri minulého roka odhadovala, že úsek bude pravdepodovne meškať.