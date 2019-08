V uplynulom týždni nedošlo ani k jednej zrážke človeka s vlakom

ŽSR ako správca infraštruktúry opakovane apelujú na všetkých vodičov, chodcov, cyklistov, aby si pred železničným priecestím počínali vždy mimoriadne opatrne.

Bratislava 12. augusta (TASR) - Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) nezaznamenali v uplynulom týždni ani jednu zrážku vlaku s osobou alebo zrážku auta s vlakom na železničných priecestiach v správy ŽSR. TASR o tom informoval hovorca ŽSR Michal Lukáč.



ŽSR ako správca infraštruktúry opakovane apelujú na všetkých vodičov, chodcov, cyklistov, aby si pred železničným priecestím počínali vždy mimoriadne opatrne, najmä sa presvedčili, či môžu bezpečne prejsť cez železničné priecestie. Na železničných priecestiach označených dopravnou značkou "Stoj, daj prednosť v jazde!", je vodič povinný zastaviť vozidlo na takom mieste, z ktorého má náležitý rozhľad na trať, musí dbať však na to, aby vozidlo nezasahovalo do priechodného prierezu koľaje, kde by mohlo byť zachytené prechádzajúcim vlakom.



Lukáč informoval, že rýchla zdravotná pomoc odviezla silno podnapitého muža ležiaceho medzi koľajami v železničnej stanici Žilina s poraneniami tváre na vyšetrenie. "Agresívny muž pod vplyvom omamných látok pravdepodobne spadol z bicykla na nástupišti v železničnej stanici Kostoľany nad Hornádom. Po ošetrení bola k nemu privolaná polícia, ktorá muža zaistila a odviezla," uviedol hovorca ŽSR.



"Vandali si často neuvedomujú, že svojím správaním môžu ohroziť bezpečnosť a plynulosť železničnej dopravy, svoje aj cudzie životy," povedal Lukáč s tým, že rušňovodiči vlakov v úsekoch Cífer – Trnava a Čierne nad Topľou – Vranov nad Topľou v oboch smeroch spozorovali a nahlásili naukladané kamene na koľaji.