V U.S. Steel Košice sa po dohode s odbormi zvyšujú mzdy o 40 eur

Košice 17. júna (TASR) – V košických oceliarňach U.S. Steel sa zvyšuje mesačná mzda každého zamestnanca o 40 eur mesačne. Zabezpečuje to nový dodatok ku kolektívnej zmluve s účinnosťou od 1. mája, ktorý v pondelok podpísali odborári a vedenie podniku. TASR to potvrdil predseda Rady odborov OZ KOVO U.S. Steel Košice Juraj Varga.



Súčasťou dohody je okrem iného vyplatenie jednorazovej odmeny vo výške 100 eur v mesiaci december po splnení hospodárskych výsledkov stanovených za 12 mesiacov tohto roku.



"Dodatok číslo 6 vo finálnej podobe sa ratifikoval v 24. týždni jednotlivými základnými organizáciami združenými v Rade odborov OZ KOVO U.S. Steel Košice a je zároveň výsledkom sociálneho zmieru v našej fabrike, ktorému predchádzal konštruktívny sociálny dialóg nielen za stolom, ale aj mimo neho. Napriek zložitému obdobiu v oceliarenskom odvetví v EÚ, ktoré vzniklo v časovom súbehu s naším vyjednávaním, považujeme výsledok za adekvátny," informoval Varga.



Štrajková pohotovosť, ktorú odbory v podniku vyhlásili v apríli, sa skončila mimoriadnou konferenciou Rady odborov 14. júna.



Podľa hovorcu U.S. Steel Košice Jána Baču je podpísanie dodatku ku kolektívnej zmluve pre podnik veľmi dôležité aj vzhľadom na zložité podmienky, v ktorých sa aktuálne nachádza oceliarstvo v Európe. "Táto dohoda poukazuje na schopnosť a ochotu oboch strán dohodnúť sa v prospech spoločného dlhodobého záujmu. Všetci chceme, aby táto firma uspela v ťažkej konkurencii," uviedol v reakcii pre TASR.