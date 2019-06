V U.S. Steel sa vyjednávanie o mzdách blíži k dohode

Pre nespokojnosť s navýšením miezd odbory v apríli vyhlásili v podniku štrajkovú pohotovosť.

Košice 5. júna (TASR) – V rámci kolektívneho vyjednávania v košických oceliarňach U.S. Steel došlo k predbežnej dohode na zvýšení miezd pre každého zamestnanca o 40 eur s účinnosťou od 1. mája. Po utorkovom (4. 6.) kole rokovaní to pre TASR potvrdil predseda Rady odborov OZ KOVO U.S. Steel Košice Juraj Varga.



"Zároveň bol ponúknutý jednorazový 100-eurový bonus vyplácaný v decembri tohto roku, ak sa splnia určité parametre, ktoré sa nastavia v rámci zisku spoločnosti," uviedol odborársky predák. Variabilná mzdová platba by mala ostať vo výške 9 percent.



Celkový návrh z procesu kolektívnych vyjednávaní bude v textovej podobe pripravený na prerokovanie všetkým 11 základným organizáciám združeným pri Rade odborov U.S. Steel Košice. "Je predpoklad, že budúci týždeň pri ďalšom stretnutí so sprostredkovateľom už budeme vedieť konečný výsledok," povedal Varga.



Pre nespokojnosť s navýšením miezd odbory v apríli vyhlásili v podniku štrajkovú pohotovosť. Pôvodne žiadali zvýšenie tarifnej mzdy o 70 eur, pričom zamestnávateľ ponúkal v priemere len 20 eur. Mediátorka určená Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR navrhla minulý týždeň zvýšenie o 35 eur, a to spätne od 1. apríla.



Nárast miezd o 40 eur pre každého označil Varga za kompromis vychádzajúci aj zo stále zhoršujúcej sa situácie na trhu s oceľou. "Čaká sa útlm na výrobných linkách nielen v Európe, je možné, že aj u nás, uvidíme, budeme o tom, samozrejme, so zamestnávateľom komunikovať. Postavili sme sa k tomu vyjednávaniu aj zo strany odborov zodpovedne vzhľadom na najbližšie perspektívy v rámci zamestnanosti v U.S. Steel Košice. Ľudovo povedané, netlačili sme viac na pílu," konštatoval.



Pre nepriaznivú situáciu na trhu s oceľou zaviedli v košickom hutníckom závode počas mája štvordňový pracovný týždeň. Keďže nedošlo k dohode na predĺžení tohto opatrenia, v júni sa v oceliarňach pokračuje v bežnej prevádzke. "Je pravdou, že nám 30. mája ponúkli opäť neprideľovanie práce - paragraf 142, ale sme sa na tom nedohodli. To znamená, že v júni sa robí v U.S. Steel normálne, ale zároveň padlo pri stole, že ak bude potreba, prídu s návrhom opäť, pretože tá situácia nie je dobrá," dodal Varga.



Výrobcovia ocele v Európskej únii (EÚ) v otvorenom liste tento týždeň upozornili, že Európu zaplavuje oceľ z iných regiónov v dôsledku zavedenia ciel na jej dovoz do USA. Poukázali na globálnu nadmernú kapacitu ocele a využívanie trhu EÚ ako dampingového skladu pre celosvetové nadbytočné množstvá ocele. Varovali, že ohrozené sú tisícky pracovných miest a EÚ musí preto podľa nich konať.