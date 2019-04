V oceliarňach U.S. Steel Košice vyhlásili odbory štrajkovú pohotovosť

Ani po deviatich kolách kolektívneho vyjednávania o návrhu dodatku k platnej kolektívnej zmluve sa nepodarilo zamestnávateľovi a zástupcom odborov dospieť k dohode.

Košice 10. apríla (TASR) – V košických oceliarňach U.S. Steel vyhlásili odborári štrajkovú pohotovosť. Ide o vyjadrenie nespokojnosti s navyšovaním tarifnej zložky mzdy a percentuálnym navyšovaním variabilnej zložky mzdy v tejto najväčšej hutníckej fabrike na Slovensku. Svojim hlasovaním to potvrdili delegáti konferencie Rady odborov OZ KOVO U.S. Steel Košice, ktorá sa uskutočnila v pondelok (8.4.).



Ako v stredu ďalej informovali odborári, ani po deviatich kolách kolektívneho vyjednávania o návrhu dodatku k platnej kolektívnej zmluve sa nepodarilo zamestnávateľovi a zástupcom odborov dospieť k dohode. "My chceme mať spokojných zamestnancov. Patríme do Európskej únie, podieľame sa na excelentnom výkone USSK a zaslúžime si za 'európsku prácu európsku plácu'," uviedol predseda Rady odborov OZ KOVO U.S. Steel Košice Juraj Varga. Dodal, že kvalifikovaná pracovná sila Slovákov býva často, a aj v tomto prípade, v porovnaní s krajinami západnej Európy, podhodnotená.



Vedenie fabriky ostáva optimistické a ďalej s odbormi vedie dialóg. "U. S. Steel Košice tu má takmer 20-ročnú históriu a rovnako dlhý a férový vzťah medzi spoločnosťou a odbormi. Sme sklamaní vyhlásením štrajkovej pohotovosti, ale veríme v pokračovanie konštruktívneho sociálneho dialógu," reagoval pre TASR hovorca oceliarní Ján Bača. "Pracujeme na tom, aby sme zvyšovali životný štandard našich zamestnancov, ktorí sú odmeňovaní nad priemerom v regióne, a to v čase, keď nastavujeme naše podnikanie tak, aby bolo úspešné na najbližších 20 rokov na trhu, ktorý je momentálne pre výrobcov v recesii," dodal.



Podľa odborárov diametrálne odlišný pohľad majú obe vyjednávacie strany vo viacerých bodoch, najmä však pri výške rastu tohtoročných tarifných miezd zamestnancov a percentuálneho navýšenia variabilnej mzdovej časti, ktoré odbory považujú za kľúčové. Kým zástupcovia zamestnancov z Rady odborov OZ KOVO U.S. Steel Košice vstupovali 16. januára 2019 do kolektívneho vyjednávania s požiadavkou navýšenia tarifných miezd zamestnancov o 120 eur pre každého – s čím zamestnávateľ zásadne nesúhlasil - po troch mesiacoch vyjednávania sa ich požiadavka "znížila" na rast tarifných miezd o 70 eur. Naopak, návrh zamestnávateľa aktuálne hovorí len o navýšení v priemere o 20 eur do taríf.



Odbory uvádzajú, že odlišnosť názorov oboch sociálnych partnerov – tak zamestnávateľa, ako aj zástupcov zamestnancov - je príliš veľká. Zamestnávateľ oponuje nestabilným medzinárodným trhom s oceľou, environmentálnym zaťažením či stúpajúcimi mzdovými nákladmi súvisiacimi so zvýšenou minimálnou mzdou i príplatkami za prácu v noci, počas víkendu a vo sviatok, ktoré od mája minulého roku prvý raz a od mája tohto roku opätovne navyšuje novela Zákonníka práce. K tomu priratúva náklady na rekreačné poukazy, s ktorými sa pri plánovaní rozpočtu nepočítalo a "vďaka" ktorým, podľa jeho slov, stúpli mzdové náklady zamestnancov o viac ako polovicu v porovnaní s ich minuloročným nárastom miezd.



Neschopnosť nájsť kompromis bola hlavným dôvodom, prečo bol v zmysle zákona o kolektívnom vyjednávaní v celom procese po deviatich kolách vyhlásený spor, pri riešení ktorého by mal pomôcť sprostredkovateľ. Toho prideľuje Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR s tým, že po oboznámení sa s priebehom vyjednávania je to práve sprostredkovateľ, ktorý predloží návrh riešenia sporu. "To však nakoniec nemusí byť pre vyjednávajúce strany záväzné. V prípade, ak sa spor nevyrieši do 30 dní odo dňa poverenia sprostredkovateľa, považuje sa toto konanie za neúspešné. Pred zástupcami zamestnancov sa potom otvára aj možnosť najkrajnejšieho možného riešenia – štrajku," informovali odborári .



V košickej fabrike aktuálne pracuje viac ako 12.000 zamestnancov. Priemerná mzda spolu s nadčasmi, príplatkami a variabilnou zložkou mzdy tu v roku 2018 predstavovala 1876 eur a v robotníckych profesiách 1746 eur. Platná podniková kolektívna zmluva je uzavretá na obdobie od 1. apríla 2016 do 31. marca 2020 s tým, že každý rok sa vo forme dodatkov rokuje o mzdovej časti. Kolektívna zmluva zastrešuje nielen zamestnancov U.S. Steel Košice, s.r.o., ale aj pracovníkov U.S. Steel Košice – SBS, s.r.o., U.S. Steel Košice – Labortest, s.r.o. a Ferroenergy s.r.o.