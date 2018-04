V úseku cesty 1/18 medzi L. Michalom a Ľubeľou sa začala rekonštrukcia

V štádiu prípravy je aj ďalší úsek cesty prvej triedy, ktorý pokračuje od Ľubele až po križovatku diaľničného mosta v Liptovskom Mikuláši.

Liptovský Michal/Ľubeľa 23. apríla (TASR) - Najvýznamnejšia dopravná tepna pre lokálny život či zásobovanie v okrese Liptovský Mikuláš - cesta 1/18, dostane nový asfaltový povrch. Práce v úseku od obce Liptovský Michal po Ľubeľu v dĺžke sedem kilometrov sa začali minulý týždeň, zvyšný úsek od Ľubele po Liptovský Mikuláš je v štádiu príprav. Realizovať by sa mal v druhej polovici budúceho roka.



Prostriedky v hodnote 1,4 milióna eur na rekonštrukciu vozovky sa podarilo získať po tom, čo sa predstavitelia Združenia miest a obcí Liptova v minulom roku obrátili s výzvou na opravu zdemolovanej cesty na Ministerstvo dopravy a výstavby SR a Slovenskú správu ciest (SSC). „Oprava sa realizuje technológiou remix, to znamená odfrézovaním vrchnej krycej vrstvy a za horúca položením spodnej a ďalšej vrchnej vrstvy, ktorá je finálna. V prípade priaznivého počasia by práce mali mať ukončené zhruba 25. mája,“ uviedol riaditeľ Investičnej výstavby a správy ciest Žilina Ivan Brečka. Dodal, že práce v úseku sú zaradené do stavieb mimo klasický plán, nakoľko z naliehavých výziev starostov regiónu vyplynula potreba cestu opraviť.



V štádiu prípravy je aj ďalší úsek cesty prvej triedy, ktorý pokračuje od Ľubele až po križovatku diaľničného mosta v Liptovskom Mikuláši. „Pripravujeme podklady pre vysúťaženie projektu. Výška investície je odhadovaná medzi piatimi a siedmimi miliónmi eur,“ doplnil Brečka. Tu je však už financovanie predpokladané zo štrukturálnych fondov s 15-percentnou spoluúčasťou štátu.



Na dôležitosť rekonštrukcie cesty poukázal i starosta Ľubele Erik Gemzický: „Už len z toho dôvodu, že keď sa na diaľnici stane nejaká nehoda, toto je hlavná spojnica medzi Ružomberkom a Liptovským Mikulášom. Keďže Liptov je aj top destinácia cestovného ruchu, tak si po 40 rokoch, kedy sa za ňou nikto neobzrel, priam vyžaduje komplexnú rekonštrukciu,“ uviedol.



V súvislosti s nutnou opravou cesty iniciovali predstavitelia ZMOL-u ešte v novembri minulého roka petíciu, pod ktorú sa podpísalo viac ako 2000 Liptákov. „Petícia je stále živá. My sme ju nepredložili, lebo SSC a ministerstvo dopravy robia kroky k tomu, aby cesta bola lepšia a začali s opravou. Keby sa nenaplnili prísľuby, ktoré nám dali, vtedy sme pripravení túto petíciu poskytnúť príslušným úradom,“ skonštatoval starosta Ľubele.