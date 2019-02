Väčšina automobiliek na americkom trhu zaznamenala v USA pokles odbytu

Pokles predaja nových vozidiel čiastočne súvisí aj s pozastavení činnosti štátnych úradov po rozhodnutí prezidenta Donalda Trumpa.

New York/Frankfurt nad Mohanom 2. februára (TASR) - Predovšetkým nemecké automobilky zápasia od začiatku tohto roku v Spojených štátoch s odbytovými problémami. Tuhá zima nie je jediným problémom, prečo Američania nekupujú nové autá v takom počte ako v minulosti.



Pokles predaja nových vozidiel čiastočne súvisí aj s pozastavení činnosti štátnych úradov po rozhodnutí prezidenta Donalda Trumpa.



Prejavili sa aj na slabom januárovom štarte Volkswagenu (VW). Odbyt jeho vozidiel klesol medziročne o 6,7 %, keď predal len 23.073 vozidiel. Uviedlo to v piatok (1. 2.) vedenie firmy vo Wolfsburgu. O polovicu klesol predaj vozidiel modelov Golf, kým predaj modelu Jetta stúpol o 52 %.



VW bol v minulom roku na najlepšej ceste prekonať dôsledky škandálu dieselgate z roku 2015. Vďaka modelom SUV dosiahol vlani prírastok predaja vozidiel 4,2 %.



Problémy s odbytom nemal len VW. Japonská Toyota predala v januári len 156.000 vozidiel. Jej medziročný pokles odbytu dosiahol 6,6 %. Japonskí rivali Toyoty Nissan a Mazda klesli o 19 % respektíve 20 %.



V prvom mesiaci tohto roka medziročne predala viac vozidiel automobilka Fiat Chrysler. Dosiahla rast predaja 2,5 %, a to jedenásty štvrťrok po sebe. Predaj Hondy vzrástol o 1,5 %.



Porsche, dcéra Volkswagenu, dosiahlo rast predaja 12,5 %. Jeho modely si kúpilo 5419 zákazníkov. Predaj dcéry VW Audi klesol o 1,8 %. O jeho auta prejavilo záujem 14.253 Američanov.



Koncern Daimler v januári podľa portálu FAZ.net zaznamenal pokles predaja 13,8 %. Predal len 23.804 vozidiel. Šéf Mercedesu-Benz v Spojených štátoch Dietmar Exler sa napriek tomu vyjadril optimisticky. Spolieha sa na príchod nových modelov do predajní. Tie vrátia značku znovu do pozitívnych čísel.