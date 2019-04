Väčšina Fedu je za ponechanie úrokových sadzieb na nezmenenej úrovni

Ako ukázal záznam z marcového zasadnutia Federálneho rezervného systému, podľa predstaviteľov banky by sa sadzby mohli uberať jedným aj druhým smerom.

Washington 10. apríla (TASR) - Väčšina predstaviteľov americkej centrálnej banky (Fed) je za ponechanie úrokových sadzieb počas tohto roka na nezmenenej úrovni. Ukázal to záznam z minulomesačného zasadnutia banky. Na druhej strane ale záznam nevylúčil, že úrokové sadzby by sa mohli aj znížiť.



Ako ukázal záznam z marcového zasadnutia Federálneho rezervného systému, podľa predstaviteľov banky by sa sadzby "mohli uberať jedným aj druhým smerom". To zvyšuje možnosť, že Fed by mohol úrokové sadzby prípadne aj znížiť s cieľom podporiť ekonomiku. Všetko ale "bude závisieť od prichádzajúcich ekonomických údajov a ďalšieho vývoja".