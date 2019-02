Väčšina nemeckých firiem očakáva zhoršenie situácie na britskom trhu

Za najväčšie riziko považujú firmy dodatočné náklady spojené s colnou byrokraciou.

Berlín 14. februára (TASR) - Veľká väčšina nemeckých podnikov počíta s ťažkosťami v dôsledku odchodu Británie z Európskej únie. Ukázal to najnovší prieskum Nemeckej priemyselnej a obchodnej komory (DIHK).



Podľa DIHK, ktorá uskutočnila prieskum na vzorke 1500 firiem prepojených s britským trhom, približne 70 % z nich očakáva, že ich situácia na britskom trhu sa tento rok zhorší. Za najväčšie riziko považujú firmy dodatočné náklady spojené s colnou byrokraciou.



Aj podľa nemeckého ministerstva hospodárstva blížiaci sa odchod Británie z Európskej únie naďalej spôsobuje neistotu pre ďalší vývoj nemeckej ekonomiky. Okrem brexitu, do ktorého zostáva 1,5 mesiaca, neistotu vytvárajú aj obchodné spory. Na druhej strane, automobilový priemysel zaznamenáva pokrok v adaptovaní sa na nové emisné testy a situácia sa zlepšuje aj vo firmách závislých od vodných tokov.



Nemecká ekonomika zaznamenala v 2. polroku minulého roka problémy, keď v 3. kvartáli prvýkrát za 3,5 roka klesla a za 4. štvrťrok zaznamenala podľa najnovších údajov štatistického úradu nulový rast. Len tesne sa tak vyhla skĺznutiu do recesie. Podľa ekonómov boli dôvodom ako nové emisné testy, ktoré začali v EÚ platiť od septembra a ovplyvnili predaj áut, tak aj dlhotrvajúce sucho v letných mesiacoch, v dôsledku ktorého klesla hladina riek, čo obmedzilo prepravu tovarov.



Čo sa týka exportu, ministerstvo očakáva, že aj v nasledujúcich mesiacoch bude utlmený, zároveň však počíta s pokračovaním rozmachu domáceho stavebného sektora a na vysokej úrovni by sa mala udržať aj súkromná spotreba.