Väčšina opatrení na podporu podnikania bude zavedená v tomto roku

Bratislava 6. februára (TASR) - Väčšina z 36 plánovaných zmien na podporu podnikateľského prostredia, ktoré v stredu schválila vláda, bude zavedená do konca tohto roka. Tretí antibyrokratický balíček prináša najmä jednotné pravidlá pre inštitúcie, s ktorými sa stretávajú občania pri začatí podnikania a otváraní prevádzok. Podnikateľom by mali zmeny priniesť od budúceho roka úsporu na poplatkoch a na znížení administratívnej náročnosti okolo 50 miliónov eur.



Schválený balíček opatrení je od roku 2017 už tretí v poradí a do konca tohto roka by malo z neho byť zavedených do praxe až 31 opatrení. "Pokračujeme v práci a prinášame riešenia, ktoré šetria čas, energiu a finančné prostriedky podnikateľom. Opatrenia zo všetkých troch antibyrokratických balíčkov by mali podnikateľom priniesť postupne ročnú úsporu vyše 100 miliónov eur," povedal minister hospodárstva Peter Žiga (Smer-SD).



Po novom príslušné úrady napríklad vypracujú a zverejnia kontrolné zoznamy povinností pre začínajúcich podnikateľov, čo doteraz chýbalo. Všetky úrady by mali postupne zverejniť aj vzory požadovaných tlačív. V praxi podnikateľom ubudne množstvo povinností. Napríklad pri otvorení kníhkupectva, keď bude potrebné vybaviť aj zmenu účelu stavby, by sa mal podnikateľ namiesto desiatich úradov reálne obrátiť na štyri. Podľa platných pravidiel má teraz približne 40 rôznych povinností, po novom by mu mala zostať už len tretina. Ďalšou pozitívnou zmenou je, že sa zavedú jednotné vzory žiadostí, čím sa odstránia odlišné prístupy v jednotlivých regiónoch Slovenska.