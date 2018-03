Počas tohtoročných veľkonočných sviatkov sú pritom obchody po prvý raz zatvorené tri dni.

Bratislava 31. marca (TASR) - Väčšina Slovákov chce na veľkonočný nákup minúť od 50 do 100 eur. Vyplýva to z prieskumu nákupného spoločenstva Cashback World, podľa ktorého sa takto vyjadrilo 73 % opýtaných. Prieskum sa uskutočnil začiatkom marca 2018 na vzorke 1842 respondentov starších ako 18 rokov.



Približne pätina slovenských domácností, teda 22 %, si pritom stanovila maximálny rozpočet na veľkonočné nákupy do 200 eur a len 5 % Slovákov je ochotných na nákupy súvisiace s Veľkou nocou minúť viac ako 200 eur.



Počas tohtoročných veľkonočných sviatkov sú pritom obchody po prvý raz zatvorené tri dni. To znamená, že všetky predajne budú zo zákona zatvorené na Veľkonočnú nedeľu a Veľkonočný pondelok a boli aj počas Veľkého piatka. Ľudia tak majú možnosť na nákup všetkého potrebného na Veľkú noc ešte počas soboty (31.3.).



Slováci si však podľa prieskumu už pravdepodobne zvykli na to, že obchody sú počas sviatkov zatvorené. Vyplynulo z neho, že až 68 % Slovákov plánovalo urobiť veľkonočné nákupy postupne v týždni pred Veľkým piatkom.



Len necelá štvrtina Slovákov chcela nakúpiť naraz v jeden deň v týždni pred Veľkým piatkom a iba 8 % opýtaných sa okrem čiastočného nakupovania v týždni chystá navštíviť obchody aj počas Bielej soboty.



Prieskum zároveň zisťoval aj to, kde Slováci plánujú stráviť sviatky. Až 70 % opýtaných uviedlo, že uprednostní pohodlie vlastného domova v kruhu najbližšej rodiny a len približne tretina nemá v pláne zostávať doma.