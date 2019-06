Vallo: Zvýšenie nezdaniteľnej časti základu dane Bratislave uškodí

Poslanci koaličnej strany Most-Híd navrhujú zvýšenie nezdaniteľnej časti základu dane. Zvýšiť by sa mal z 19,2-násobku životného minima na 22,7-násobok.

Bratislava 18. júna (TASR) – Návrh zvýšenia nezdaniteľnej časti základu dane, ktorý chcú presadiť poslanci koaličnej strany Most-Híd, podľa primátora Bratislavy Matúša Valla regiónom, samospráve a zvlášť Bratislave bez ďalších finančných kompenzácií výrazne uškodí.



"V prípade jeho prijatia bude mať naše mesto ročný výpadok z príjmov 12 miliónov eur (mesto osem miliónov a mestské časti spolu štyri milióny eur). Z pohľadu mesta Bratislava je to prakticky celá zimná údržba," upozornil Vallo na sociálnej sieti. Po chodníkovej novele tak ide podľa neho o ďalší koaličný zákon, ktorý hlavnému mestu "berie aj z toho mála, čo dnes má".



Poslanci koaličnej strany Most-Híd navrhujú zvýšenie nezdaniteľnej časti základu dane. Zvýšiť by sa mal z 19,2-násobku životného minima na 22,7-násobok. Do parlamentu predložil Béla Bugár, Irén Sárközy, Tibor Bastrnák a Peter Antal novelu zákona o dani z príjmov, ktorou sa bude Národná rada (NR) SR zaoberať na aktuálnej júnovej schôdzi.



Cieľom novely je podľa poslancov zvýšiť životnú úroveň pracujúcich, k čomu sa zaviazala vláda aj vo svojom programovom vyhlásení. Podľa ich slov aj Európska komisia upozornila na vysoké daňovo-odvodové zaťaženie pri zamestnancoch zarábajúcich menej ako priemernú mzdu v národnom hospodárstve. "Daňové zaťaženie zamestnancov v posledných rokoch sa dokonca zvyšuje, čo súvisí s tým, že nezdaniteľné časti základu dane rastú pomalšie, ako rastú mzdy. Výsledkom je, že daň z príjmu tvorí postupne vyššiu časť zo mzdy zamestnanca," tvrdia poslanci.



Najzreteľnejšie to podľa Mosta-Híd vidno pri zamestnancoch zarábajúcich minimálnu mzdu. Kým napríklad v roku 2014 neplatili žiadnu daň z príjmov, tak v roku 2019 ich daň z príjmu vychádza na 23,97 eura mesačne. "Prejavuje sa to aj v dynamicky rastúcich príjmoch rozpočtu verejnej správy z dane z príjmov fyzických osôb," tvrdia poslanci.



Preto navrhujú zvýšenie nezdaniteľného minima na 22,7- násobok životného minima. "Navrhuje sa tiež rovnaké zvýšenie nezdaniteľnej časti základu dane ročne na manželku (manžela) vzhľadom k tomu, že aj doteraz bola v rovnakej výške ako nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka," priblížili poslanci v predkladacej správe k novele zákona.



Strana zároveň prináša aj riešenie, aby sa predišlo prílišnej záťaži na rozpočty samospráv, ktorým sa v súčasnosti prerozdeľuje daň z príjmov fyzických osôb. Navrhuje postupné zvýšenie nezdaniteľných častí v dvoch po sebe idúcich rokoch, konkrétne v roku 2020 na 21-násobok životného minima a od roku 2021 už na vyššie uvedený 22,7-násobok životného minima.



Poslanci vyčíslili, že prijatie opatrenia by mohlo spôsobiť výpadok v rozpočte verejnej správy vo výške 180 miliónov eur v roku 2020 a ďalších 170 miliónov eur v roku 2021. "Možno očakávať pozitívne sociálne vplyvy v dôsledku zvýšenia čistého príjmu pre pracujúcich, najmä nízkych a stredných príjmových skupín vrátane zamestnancov zarábajúcich minimálnu mzdu. Možno takisto očakávať zvýšenie čistého príjmu u samostatne zárobkovo činných osôb," dodali poslanci.