Valné zhromaždenie MOL schválilo na dividendy 107 mld. HUF

Bratislava/Budapešť 11. apríla (TASR) – Spoločnosť MOL Plc. usporiadala valné zhromaždenie, ktoré prijalo návrh predstavenstva na rozdelenie zisku formou výplaty dividend vo výške 107 miliárd forintov (332,46 milióna eur). Akcionári schválili správu predstavenstva o hospodárení za rok 2018 a konsolidovanú účtovnú závierku. Informoval o tom Ladislav Procházka zo spoločnosti Slovnaft.



Očakáva sa, že základná dividenda za rok 2018 medziročne vzrastie o 11,8 % na približne 95 HUF na akciu z minuloročných 85 HUF na akciu. Rovnako ako vlani akcionári schválili špeciálne dividendy, ktoré predstavenstvo navrhlo na základe silného cash flow v roku 2018. Spolu so špeciálnymi dividendami, ktoré predstavujú 50-percentné navýšenie na akciu, sa očakáva, že dividenda na akciu dosiahne za rok 2018 približne 142,5 HUF.



Valné zhromaždenie schválilo návrh predstavenstva na znovuzvolenie Sándora Csányiho, Anthonyho Radeva a Jánosa Martonyiho a zvolenie Talala Al Awfiho za členov predstavenstva. Ďalej bola zvolená za členku dozornej rady a výboru pre audit Anett Pandurics.



"Som rád, že dnes môžeme uzavrieť finančný rok 2018, ktorý bude považovaný za úspešný, a zároveň rozhodujúci rok. Investovali sme do nového podnikania a nových technológií, ktoré pripravia pôdu pre našu budúcu transformáciu a rast, keďže sa predstavenstvo a manažment zameriavajú na dlhodobé úsilie transformovať podnikanie, a zároveň zabezpečiť spoľahlivé prevádzkové a finančné výsledky. V roku 2019 budeme pokračovať v transformácii nášho podnikania, a zároveň sa budeme usilovať o čo najlepšie investície," uviedol Zsolt Hernádi, predseda predstavenstva skupiny MOL.



Skupina MOL Group je integrovaná firma aktívna v ropnom a plynárenskom priemysle so sídlom v Budapešti. Je prítomná vo viac ako 30 krajinách, zamestnáva vyše 26.000 ľudí. Spoločnosť MOL Group prevádzkuje štyri rafinérie a dva petrochemické závody v Maďarsku, Chorvátsku a na Slovensku. Je vlastníkom siete takmer 2000 čerpacích staníc v deviatich krajinách strednej a juhovýchodnej Európy.



1 EUR = 321,84 HUF