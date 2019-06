Varadkar: Tvrdý brexit môže viesť k poklesu ekonomiky Írska

To je horšia prognóza vývoja ekonomiky, než akú tento týždeň zopakovalo írske ministerstvo financií.

Dublin 26. júna (TASR) - Ak Británia opustí Európsku úniu bez dohody, írska ekonomika by mohla zaznamenať náhly pokles. Uviedol to írsky premiér Leo Varadkar, podľa ktorého sa toto riziko v poslednom období zvýšilo.



"V prípade tvrdého brexitu zaznamená ekonomika výrazné spomalenie rastu, prípadne až pokles," citovala Varadkara, ktorý vystúpil na ekonomickej konferencii v Dubline, agentúra Reuters.



To je horšia prognóza vývoja ekonomiky, než akú tento týždeň zopakovalo írske ministerstvo financií. To opätovne uviedlo, že v prípade odchodu Británie z EÚ bez dohody môže byť rast írskej ekonomiky v budúcom roku o 0,1 až 1 percentuálny bod slabší, než v prípade riadeného brexitu. Pri riadenom brexite Dublin očakáva, že írska ekonomika vzrastie v roku 2020 o 3,3 %.



Varadkar dodal, že na budúci mesiac plánuje zverejniť aktualizovaný núdzový plán. Ten bude obsahovať ďalšie opatrenia, ktoré Írsko prijme do 31. októbra, keď má Británia EÚ opustiť.



Smerom k Británii írsky premiér zároveň uviedol, že prípadný odchod ostrovnej krajiny z EÚ bez dohody bude výhradným rozhodnutím Londýna. Európska únia za to zodpovedná nebude.