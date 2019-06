Včelári v tomto roku kúpili 18.200 nových úľov za 2,1 mil. eur

Všetky výrobné kapacity a dovozové možnosti pri kúpe a obstarávaní nových úľov sú podľa neho momentálne na pokraji možností.

Bratislava 11. júna (TASR) - Slovenský zväz včelárov (SZV) zaznamenal nárast investícií. Celkovo bolo od začiatku roka zakúpených 18.200 nových úľov v hodnote 2,1 milióna eur. Informoval o tom predseda SZV Milan Rusnák.



"Ďalších 840.000 eur investovali včelári do nových rámikov a vnútorného vybavenia úľov a ďalších 440.000 eur do výroby voskových medzistienok. Do nerezového vybavenia na spracovanie včelích produktov investovali 298.000 eur. Len v objednávkach na mesiac jún 2019 je zazmluvnených ďalších 4500 nových úľov," priblížil.



Všetky výrobné kapacity a dovozové možnosti pri kúpe a obstarávaní nových úľov sú podľa neho momentálne na pokraji možností. "Slovenskí včelári zaznamenali na trhu s včelárskym tovarom nedostatok nových úľov a včelárskeho vybavenia. Aj napriek tomu, že všetci výrobcovia úľov naberajú nové kapacity, najmä pracovné sily a rastú investície do spracovania, sú nové úle vo výrobe rezervované na mesiac dopredu. Momentálne sú včelárske obchody s novými úľmi prázdne," informoval. Tento stav bol podľa Rusnáka zapríčinený nadmerným rojením včelstiev a snahou včelárov o obnovenie svojho vybavenia.



Upozornil, že v tomto období práve končí spracovanie agátového medu, ktorého je v dôsledku daždivého počasia o 20 % menej ako minulý rok. Momentálne sa realizuje na Slovensku celoplošné preliečenie včelstiev ekologickými liekmi na báze organických kyselín a výťažkov z liečivých rastlín, a to najmä proti varraóze destructor. Včelstvá sú pripravované na zber kvetových, lipových, lesných a medovicových medov.



Včelári podľa predsedu SZV očakávajú zvýšenú podporu zo strany Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR, ako aj zvýšenú podporu zo strany EÚ. "Všetky dotácie štátu sú účinne použité, lebo spätne generujú financie vrátené minimálne v zaplatenej DPH a najmä sa podieľajú v mimoriadnom úžitku pre spoločnosť, a tou je spracovanie včelích produktov a opeľovanie," dodal Rusnák.