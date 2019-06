Vedci v laboratóriách hľadajú nové palivá namiesto nafty a benzínu

Testovacia jednotka v rafinérii v rakúskom Schwechate, v ktorej menia použité plasty na ropu, funguje už šesť rokov.

Praha 3. júna (TASR) – Ceny pohonných látok ďalej rastú. Tento týždeň platili šoféri za liter Naturalu 95 priemerne 33,70 Kč (1,31 eura). Okrem ceny klasických palív sa stále častejšie rieši aj množstvo emisií, ktoré z nich vznikajú. Európska únia rozhodla, že sa do roku 2030 musia znížiť u áut približne o tretinu. Aj to je dôvod, prečo sa v laboratóriách v celej Európe usilujú vedci nájsť alternatívu, ktorá by naftu a benzín mohla nahradiť, alebo aspoň doplniť. V Litvínove sa teraz testuje napríklad palivo z drevnej štiepky a ihličia. Okrem dreva sa skúša aj výroba palív z plastov. Tie by mohli v budúcnosti aspoň čiastočne pomôcť vyriešiť celosvetový problém s plastovým odpadom.



Testovacia jednotka v rafinérii v rakúskom Schwechate, v ktorej menia použité plasty na ropu, funguje už šesť rokov. „Potrebujeme 100 kilogramov plastov na to, aby sme vyrobili 100 litrov syntetickej ropy, a to za jednu hodinu,“ uviedol riaditeľ marketingu OMV Michal Janda. Takto vyrobená ropa je podľa firmy bez prímesi síry.



V Česku sa pred pár dňami začalo testovať auto, ktoré poháňa palivo z drevnej štiepky. "Jeden kubík drevnej štiepky zodpovedá približne 40 litrom dieselového paliva,“ informoval riaditeľ vývoja a inovácií firmy UNICRE Jiří Hájek. Šoféri by ho mohli začať tankovať okolo roku 2027.



Z lesov do nádrží by nemala ísť len štiepka. Palivo sa začína v laboratórnych podmienkach vyrábať aj z ihličia. Pri teplote 75 stupňov Celzia sa 560 gramov vosku z ihličia rozpustí do pol hodiny. „Potom sa preleje do destilačnej nádoby a rozdelí sa na niekoľko zložiek,“ povedal výskumný a vývojový pracovník spoločnosti UNICRE Jan Jenčík. Cena tohto paliva by mohla byť približne rovnaká ako u klasických motorových palív.



Rozvoj elektromobility brzdí v Česku okrem iného aj nedostatočná sieť dobíjacích staníc. V krajine ich je iba okolo 500, a to je podľa majiteľov elektromobilov málo. Musí ich byť toľko, aby boli dostupné pre každého, a tam, kde autá parkujú. Pre portál ČT24 to povedal podpredseda Asociácie pre elektromobilitu Lukáš Hataš. Cieľom je, aby do konca roku 2023 ich bolo v Česku aspoň 1300. V krajine už jazdí po cestách približne 2400 elektromobilov. Z nich pribudlo vlani vyše 700. Pokiaľ ide o typy používaných palív, s výrazným náskokom vedie nafta. Na benzín ich je 23 % a 5 % vozidiel používa ostatné palivá, vrátane CNG, LPG alebo elektrický pohon.