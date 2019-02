Vedenie Airbusu a spoločnosti Emirates diskutujú o budúcnosti A380

Spoločnosť Emirates si objednala 20 strojov A380 s možnosťou, že ich dokúpi ešte 16.

Frankfurt nad Mohanom 9. februára (TASR) - Letecká spoločnosť Spojených arabských emirátov uvažuje o tom, že zruší niektoré, alebo dokonca všetky objednávky na dvojpodlažné štvormotorové lietadlá A380. Bez dohody so spoločnosťou Emirates nemá podľa analytikov výroba modelu A380 nijakú budúcnosť.



Vedenie Airbusu na sklonku tohto týždňa uviedlo, že s dubajskou leteckou spoločnosťou Emirates diskutuje o budúcnosti dodávok lietadiel A380. Rokuje sa o čiastočnom alebo úplnom zrušení dávnejšie uzavretej dohody. Napísal to nemecký denník Deutsche Welle.



Vlani sa ukázalo, že dohoda s dubajskou spoločnosťou bola pre lietadlá A380 a približne 3000 pracovníkov, ktorí sa podieľajú na ich výrobe, záchranným lanom. Vďaka objednávke majú títo zamestnanci prácu najmenej na ďalších desať rokov.



Spoločnosť Emirates si objednala 20 strojov A380 s možnosťou, že ich dokúpi ešte 16. Dodávky lietadiel sa majú začať v nasledujúcom roku. Spoločnosť však diskutuje o čiastočnom alebo úplnom prechode na menšie dvojmotorové lietadlá A350.



Aerolínie prechádzajú v poslednom období na menšie a úspornejšie prúdové lietadlá. Ich záujem o štvormotorové stroje výrazné klesol. Situáciu sa zrejme pokúsi využiť americký výrobca lietadiel Boeing. V roku 2017 prebral Airbusu objednávku, keď ponúkol 40 dvojmotorových lietadiel 787 Dreamliner. Analytici sú presvedčení, že sa o to isté pokúsia Američania aj tento rok.