Vedenie automobilky v Trnave deklaruje vôľu rokovať o zvýšení miezd

Trnava 10. mája (TASR) – Vedenie trnavskej automobilky PSA Groupe Slovakia vníma vyhlásenie štrajkovej pohotovosti tamojšou odborovou organizáciou OZ Kovo ako odmietnutie návrhu kompromisného riešenia pre zvýšenie platov zamestnancov. Ten obom stranám predložil sprostredkovateľ ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny. Automobilka sa však bude týmto návrhom, ako uviedol jej hovorca Peter Švec, ďalej zaoberať.



Sprostredkovateľa si pritom, ako dodal, odbory vyžiadali po vyhlásení sporu v kolektívnom vyjednávaní. "My ako zamestnávateľ si chceme návrh kompromisu určite preštudovať, náš sociálny partner vo štvrtok kompromis rovno odmietol," konštatoval Švec.



Čas na rokovanie je do 24. mája. "Cieľom rokovania je podľa nás dohoda a podpísanie kolektívnej zmluvy, nie štrajková pohotovosť. Vôľa rokovať tu z našej strany rozhodne je. Vyjednávanie trvá už takmer desať mesiacov, od 28. júla 2017, kedy zamestnávateľ poslal návrh kolektívnej zmluvy," informoval hovorca.



Posledný návrh zamestnávateľa bol 6,8-% medziročné zvýšenie miezd. Odborová organizácia však doposiaľ podľa Švecovho vyjadrenia neakceptovala žiadny z predložených kompromisov.



Základná organizácia OZ KOVO v trnavskej automobilke vo štvrtok informovala, že vyhlásila od 11. mája štrajkovú pohotovosť pre nedohodu o zvýšení miezd zamestnancov. Ak k dohode nepríde v zákonom stanovenej lehote, ktorá pripadá na 24. máj, sú odborári pripravení spustiť hlasovanie o vstupe do štrajku.



Štrajkovú pohotovosť kvôli mzdám odbory v automobilke vyhlásili aj v máji 2015.