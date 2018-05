Vedúci ekonomický index v USA pokračoval v apríli v stabilnom raste

Pod rast hlavného indexu sa v apríli čiastočne podpísalo zlepšenie komponentov v oblasti pracovného trhu.

Washington 17. mája (TASR) - Vedúci ekonomický index v USA (LEI) zaznamenal minulý mesiac ďalší rast, pričom tempo jeho rastu bolo rovnaké ako v predchádzajúcom mesiaci, za ktorý bol údaj upravený smerom nahor. Uviedol to inštitút Conference Board, podľa ktorého najnovšie údaje signalizujú, že americká ekonomika by mala v 2. polroku pokračovať v stabilnom raste.



Kľúčový index hlavných ekonomických ukazovateľov, ktorý predpovedá vývoj ekonomiky USA v nasledujúcich šiestich mesiacoch, vzrástol v apríli o 0,4 %, čo je rovnaké tempo rastu ako v marci. Údaj za marec bol tak revidovaný smerom nahor, keďže prvé informácie o marcovom vývoji LEI poukazovali na rast o 0,3 %. Aprílový údaj je zároveň v súlade s očakávaniami ekonómov.



To znamená pokračovanie stabilného tempa rastu americkej ekonomiky v nasledujúcich mesiacoch, s výrazným zrýchľovaním rastu ekonomiky sa však počítať nedá, uviedol Ataman Ozyildirim z Conference Board.



Pod rast hlavného indexu sa v apríli čiastočne podpísalo zlepšenie komponentov v oblasti pracovného trhu, ktoré sa pod marcový vývoj indexu LEI podpísali negatívne. Na druhej strane, ceny akcií a počet vydaných stavebných povolení sa pod aprílový vývoj podpísali negatívne, čím obmedzili rast hlavného indexu.