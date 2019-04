Vedúci ekonomický index v USA vzrástol v marci viac, než sa čakalo

Ekonómovia so zrýchlením rastu indexu počítali, očakávali však, že rast dosiahne 0,3 %.

Washington 19. apríla (TASR) - Vedúci ekonomický index v USA zaznamenal minulý mesiac vyšší rast, než sa očakávalo. Do veľkej miery sa pod to podpísal vývoj na trhu práce. Uviedol to tento týždeň inštitút Conference Board.



Inštitút informoval, že kľúčový index hlavných ekonomických ukazovateľov (Leading Economic Index - LEI), ktorý predpovedá vývoj americkej ekonomiky v nasledujúcich šiestich mesiacoch, vzrástol v marci o 0,4 %. V predchádzajúcom mesiaci zaznamenal rast po revízii smerom nadol len o 0,1 %.



Ekonómovia so zrýchlením rastu indexu počítali, očakávali však, že rast dosiahne 0,3 %. Vychádzali pritom z pôvodne udávaného rastu za február na úrovni 0,2 %.



"LEI v marci v najväčšej miere podporil trh práce, očakávania spotrebiteľov a podmienky na finančných trhoch," povedal šéf ekonomického výskumu Conference Board Ataman Ozyildirim. Upozornil však, že napriek relatívne výraznému jednorazovému rastu indexu, celkový trend v rámci LEI poukazuje na postupné zmierňovanie, čo naznačuje, že americká ekonomika bude svoj rast ku koncu roka postupne spomaľovať smerom k 2 %.