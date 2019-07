Vedúci ekonomický index v USA zaznamenal v júni nečakaný pokles

Pod nečakaný pokles hlavného indexu sa z 10 čiastkových komponentov, ktoré ho tvoria, podpísal najmä výrazný pokles počtu vydaných stavebných povolení.

Washington 19. júla (TASR) - Vedúci ekonomický index v USA zaznamenal minulý mesiac nečakaný pokles, pod čo sa podpísalo viacero faktorov, medzi nimi pokles počtu nových stavebných povolení. Uviedol to tento týždeň inštitút Conference Board.



Inštitút oznámil, že kľúčový index hlavných ekonomických ukazovateľov (Leading Economic Index - LEI), ktorý predpovedá vývoj americkej ekonomiky v nasledujúcich šiestich mesiacoch, po májovej stagnácii zaznamenal v júni pokles o 0,3 %. Výsledok ekonómov prekvapil, keďže počítali s jeho rastom, aj keď len miernym (0,1 %).



"Americká ekonomika síce zaznamenáva najdlhšie obdobie expanzie vo svojej histórii, údaje LEI však poukazujú na to, že rast bude pravdepodobne aj v 2. polroku pokračovať iba v miernom tempe," povedal Ataman Ozyildirim z Conference Board.



Pod nečakaný pokles hlavného indexu sa z 10 čiastkových komponentov, ktoré ho tvoria, podpísal najmä výrazný pokles počtu vydaných stavebných povolení. Ďalej to bol pokles nových objednávok vo výrobnom sektore i zvýšenie počtu prvých žiadostí o podporu v nezamestnanosti.