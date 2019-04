Veľkomestám strednej Európy bude chýbať študentské bývanie

Viac než 32 % investorov, ktorí sa zapojili do prieskumu v rámci prípravy správy, je aktívnych v študentskom bývaní v tomto regióne alebo naznačuje, že zvažuje túto aktivitu.

Bratislava 23. apríla (TASR) - Väčšina veľkomiest strednej a východnej Európy bude do roku 2028 trpieť významným nedostatkom študentského bývania. Uvádza sa to v spoločnej správe poradenskej spoločnosti Colliers International (CI) a právnickej firmy CMS.



Najväčší nedostatok, 8399 postelí, má byť v poľskej Varšave, potom nasleduje maďarská Budapešť (3679 postelí), česká Praha (1795 postelí), poľský Krakov (1227 postelí) a slovenská Bratislava (298 postelí). Rumunská Bukurešť bola jediným veľkomestom, ktoré malo prebytok v oblasti študentského ubytovania.



Viac než 32 % investorov, ktorí sa zapojili do prieskumu v rámci prípravy správy, je aktívnych v študentskom bývaní v tomto regióne alebo naznačuje, že zvažuje túto aktivitu. Ako najobľúbenejší trh pre existujúce investičné aktivity, aj pre tých, ktorí zvažujú investovať v budúcnosti, bolo vyhodnotené Poľsko, na druhom mieste Česká republika a na treťom Maďarsko.



"Nedostatok vysokoškolských internátov v požadovanom štandarde často viedol študentov k tomu, aby sa spoločne sťahovali do bytov. Súkromných internátov je na Slovensku málo a sú plne obsadené," uviedol riaditeľ poradenskej spoločnosti Ermanno Boeris. Podľa neho majú študenti záujem o bývanie v internátoch s kvalitným vybavením a dobrými službami. Investovanie do tohto typu nehnuteľností preto môže byť zaujímavou alternatívou k tradičným investičným schémam.



Vedúci oddelenia realít pre Slovensko zo spomenutej právnickej firmy Michal Huťan uviedol, že slovenský trh so študentskými bytmi nie je v súčasnosti vystavený takému tlaku, ako je to v okolitých krajinách. "V poslednom období sme však zaznamenali, že náš trh začínajú monitorovať špecializovaní developeri, pretože Bratislava sa čoraz viac stáva zaujímavým miestom pre zahraničných investorov i zahraničných študentov," priblížil situáciu.