Veľkú cenu SOPK dostali U. S. Steel Košice a Proma Žilina

Bratislava 25. apríla (TASR) – Slovenská obchodná a priemyselná komora (SOPK) vo štvrtok na bratislavskom zhromaždení delegátov udelila Veľkú cenu za uplatňovanie etických princípov v podnikaní. Do 17. ročníka tejto súťaže sa zapojilo 20 spoločností a hodnotiaca komisia určila ako najlepšie firmy za rok 2018 U. S. Steel Košice, s. r. o., a Proma, s. r. o., Žilina. Ocenené spoločnosti získali aj ročné právo používať logo tejto súťaže.



"Tento ročník Veľkej ceny SOPK potešil veľkým záujmom podnikateľských subjektov, ktoré sa nám do súťaže prihlásili, čo naznačuje, že etika v podnikaní sa stáva nosnou témou pre podniky pôsobiace na Slovensku bez ohľadu na to, či sú domáce alebo zahraničné," povedal predseda SOPK Peter Mihók.



Veľká cena SOPK je príležitosťou ukázať podnikateľskej aj laickej verejnosti, že podnikať na Slovensku sa dá slušne a korektne a etika je samozrejmou súčasťou podnikateľského života. SOPK vyhlasuje súťaž od roku 2002, v roku 2007 nebola vyhlásená. Komora v týchto 17 ročníkoch hodnotila celkovo 252 podnikateľských subjektov, niektoré spoločnosti sa prihlasovali do súťaže aj opakovane.