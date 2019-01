Venezuelská kríza zvýšila koncom týždňa ceny ropy

V priebehu týždňa ale na ceny ropy tlačili pokračujúce obchodné spory Číny a USA, zhoršujúce sa nálady v súvislosti s vývojom svetovej ekonomiky, ako aj rast produkcie ropy v USA.

New York 27. januára (TASR) - Ceny ropy uzatvorili posledný deň obchodovania v tomto týždni rastom, pod čo sa podpísali najmä najnovšie otrasy na venezuelskej politickej scéne. Za celý týždeň však ceny klesli, pričom cena Brentu zaznamenala pokles takmer o 2 %.



Potom, ako sa predseda venezuelského Národného zhromaždenia a líder opozície Juan Guaidó v stredu (23. 1.) vyhlásil za dočasného prezidenta, ho uznalo niekoľko krajín, medzi nimi USA. Washington zároveň vyhlásil, že nevylučuje uvalenie sankcií na venezuelskú ropu. To viedlo v piatok (25. 1.) k rastu cien komodity, pričom cena Brentu sa posunula výraznejšie nad 61 USD za barel (159 litrov) a cena WTI k 53,70 USD za barel.



Cena Brentu s dodávkou v marci ukončila piatkové obchodovanie na úrovni 61,64 USD (54,33 eura) za barel, čo oproti predchádzajúcej uzávierke predstavuje rast o 55 centov (0,9 %). Cena americkej ľahkej ropy WTI sa na záver obchodovania zvýšila o 56 centov (1,05 %) a ukončila ho na úrovni 53,69 USD/barel.



V priebehu týždňa ale na ceny ropy tlačili pokračujúce obchodné spory Číny a USA, zhoršujúce sa nálady v súvislosti s vývojom svetovej ekonomiky, ako aj rast produkcie ropy v USA. Ten by mal podľa niektorých ekonómov aj dostatočne vykompenzovať prípadné výpadky dodávky venezuelskej ropy na trh.



Podľa spoločnosti Baker Hughes americké ropné firmy zvýšili počty aktívnych ropných vrtov za ostatný týždeň o desať na celkových 862. Bol to prvý rast počtu vrtov od začiatku roka. To signalizuje, že produkcia ropy v USA bude v nasledujúcom období stúpať.



Cena WTI zaznamenala za týždeň pokles o 0,2 %, čo predstavuje prvý týždenný pokles za štyri týždne. Cena Brentu klesla o 1,7 % a aj v tomto prípade išlo o prvý pokles za štyri týždne.