Venezuelský opozičný líder Guaidó možno požiada MMF o finančnú pomoc

Caracas 25. januára (TASR) - Predseda venezuelského Národného zhromaždenia Juan Guaidó, ktorý sa vyhlásil za dočasného prezidenta Venezuely, uvažuje o požiadaní medzinárodných inštitúcií vrátane Medzinárodného menového fondu (MMF) o pomoc na zafinancovanie dočasnej vlády. Uviedla to agentúra Reuters, ktorá sa odvolala na dva nemenované zdroje.



Zdroje informovali, že Guaidóov tím plánuje vymenovať novú správnu radu Citgo Petroleum, americkej divízie venezuelskej štátnej ropnej spoločnosti PDVSA. Zároveň chce vymenovať aj nového zástupcu v Medziamerickej rozvojovej banke. Guaidó zatiaľ nemá kontrolu nad štátnymi úradmi, ktoré zostávajú lojálne prezidentovi Nicolásovi Madurovi.



Samotný MMF sa zatiaľ snaží nezasahovať do vývoja vo Venezuele a vyhýba sa vyhláseniu, či uznáva opozičného lídra Juana Guaidóa za dočasného prezidenta krajiny. Ako uviedol riaditeľ MMF pre západnú hemisféru Alejandro Werner, "MMF sa bude držať pozície svojich členských štátov". Predbežne túto pozíciu fond monitoruje a čaká, akým smerom sa vyvinie, keďže USA Guaidóovi vyjadrili podporu, iní vplyvní členovia fondu ako Rusko a Čína však nie.



MMF neuviedol ani to, či sa od 23. januára, keď sa Guaidó vyhlásil za dočasného prezidenta, skontaktoval buď s jeho tímom, prípadne so zástupcami vlády Nicolása Madura. Na rozdiel od MMF zástupcovia Medziamerickej rozvojovej banky Guaidóovi už podporu vyjadrili.



Vyzval armádu, aby sa postavila na jeho stranu

Venezuelský samozvaný dočasný líder Juan Guaidó vyzval v piatok armádu, aby sa postavila na jeho stranu proti prezidentovi Nicolásovi Madurovi, zbavila sa Kubáncov, ktorí sú v jej radoch, a umožnila prístup humanitárnej pomoci do krajiny. Informuje o tom tlačová agentúra DPA.



"Nastal čas spojiť sa s ústavou a venezuelským ľudom. Nastal čas, aby Kubánci odišli z našich ozbrojených síl," vyhlásil 35-ročný Guaidó na zhromaždení v Caracase. Guaidó požiadal Spojené štáty o poskytnutie humanitárnej pomoci. Americký minister zahraničných vecí Mike Pompeo odpovedal, že USA sú ochotné poskytnúť pomoc vo výške 20 miliónov dolárov.



Guaidó, ktorý je predsedom venezuelského parlamentu s opozičnou väčšinou, zároveň vyzval amerických diplomatov, aby zostali v jeho krajine, a to napriek termínu na odchod určeného Madurom. Na základe jeho nariadenia majú opustiť Venezuelu do nedele.



"Videli sme, ako tento uzurpátor arogantne a drzo vyhodil činiteľov americkej ambasády, ale dnes hovoríme, že sú vítaní, pretože náš parlament ich chráni," povedal Guaidó a dodal, že si praje, aby všetky veľvyslanectvá zostali otvorené.



Maduro v stredu vyhlásil, že prerušuje diplomatické vzťahy s Washingtonom po tom, ako administratíva prezidenta USA Donalda Trumpa uznala Guaidóa za dočasného prezidenta Venezuely. Americký rezort zahraničných vecí vo štvrtok nariadil všetkým nekľúčovým vládnym zamestnancom, aby odišli z tejto juhoamerickej krajiny.



Guaidó podľa tlačovej agentúry AP svojim stúpencom povedal, aby v prípade jeho zatknutia pokračovali v protestoch. Hrozba jeho zatknutia je totiž v štáte, kde sú Madurovi oponenti posielaní za mreže, vysoká. Guaidó vyzval na ďalšie demonštrácie na budúci týždeň a prisľúbil, že sa bude ďalej zasadzovať za dočasnú vládu.



Guaidó tvrdí, že venezuelská ústava mu dáva právo zakročiť, pretože Madurov druhý prezidentský mandát je protizákonný. Guaidóa uznali za dočasného lídra štáty ako USA, avšak Madurovi spojenci vrátane Ruska a Číny nie.