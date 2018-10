Vestagerová: Prioritou je digitalizácia a boj proti klimatickým zmenám

Najvyššou prioritou zostávajú dáta, digitalizácia a technológie, pretože toto je to, čo v tomto roku formuje nielen naše ekonomiky, ale aj spoločnosť, povedala eurokomisárka.

Bratislava 13. októbra (TASR) – Digitalizácia, opatrenia v súvislosti s klimatickými zmenami, ale aj posilnenie národných orgánov pre ochranu hospodárskej súťaže budú prioritami najbližšieho obdobia pre eurokomisárku zodpovednú za politiku hospodárskej súťaže Margrethe Vestagerovú. Tá počas tohtoročného Globsec Tatra Summitu uviedla, že má záujem pokračovať vo funkcii eurokomisárky aj v ďalšom období.



"Najvyššou prioritou zostávajú záležitosti v súvislosti s dátami, digitalizáciou a technológiami, pretože toto je to, čo v tomto roku formuje nielen naše ekonomiky, ale aj spoločnosť," priblížila Vestagerová svoje ciele. Prioritou sú podľa nej aj opatrenia súvisiace s klimatickými zmenami.



Zároveň má vysoké ambície v tom, aby sa návrh na posilnenie národných orgánov na ochranu hospodárskej súťaže stal realitou. Podľa eurokomisárky je veľmi dôležité, aby mali národné orgány dostatočnú nezávislosť, zdroje a nástroje na ochranu spotrebiteľov aj na národnom trhu.



Pripomenula, že v marci budúceho roka dostane zároveň odbornú správu o tom, či je potrebná nová regulácia. V rámci regulácie existujú podľa nej limity, kam až sa dá zájsť. "Keďže nevieme, čo sa stane, namiesto snahy regulovať čo najviac sa dá s veľkou dávkou neistoty, vytvoríme akýsi priestor na pozorovanie, vďaka ktorému budeme zručnejší pri sledovaní digitálneho vývoja," poznamenala s tým, že regulovať a formovať trh je dôležité, netreba však regulovať príliš.



V súvislosti so schválením investičnej pomoci Slovenska pre Jaguar Land Rover Európskou komisiou (EK) uviedla, že toto rozhodnutie je veľmi dôležité pre budúcnosť. "Pre nás to bol veľmi dôležitý prípad, pretože všetky pochybnosti, ktoré tam pôvodne boli, zmizli," skonštatovala Vestagerová. Zdôraznila, že schválenie investície je významné, keďže Slovensko je krajinou, v ktorej sa vyrába najviac automobilov v prepočte na obyvateľa.