Veterinári na Zemplíne sú v súvislosti s morom ošípaných ostražití

Drobnochovatelia ošípaných žijúci v takzvanom pásme pozorovania sú povinní nahlásiť každú uhynutú alebo chorú ošípanú.

Michalovce/Vranov nad Topľou 13. augusta (TASR) – V súvislosti s výskytom afrického moru ošípaných (AMO) realizujú regionálne veterinárne a potravinové správy (RVPS) na Zemplíne opatrenia. Vranovskí veterinári vydali upozornenie, tí michalovskí drobnochovateľom povinnosti priamo ukladajú. Vyplýva to z informácií, ktoré pre TASR poskytli riaditelia oboch správ.



RVPS Michalovce na základe aktualizácie vývoja situácie s AMO, ktorú v pondelok (12. 8.) vykonal jej nadriadený štátny orgán, upovedomila o potrebe zvýšenej ostražitosti a povinnostiach drobnochovateľov obce v takzvanom pásme pozorovania. V okrese Michalovce sú nimi Beša, Budince, Čičarovce, Ižkovce, Kapušianske Kľačany, Malčice, Maťovské Vojkovce, Petrikovce, Ptrukša, Ruská, Veľké Raškovce, Veľké Slemence a mesto Veľké Kapušany. Pre TASR to potvrdil riaditeľ RVPS Michalovce Aleš Novotný.



Drobnochovatelia ošípaných žijúci v nich sú povinní nahlásiť každú uhynutú alebo chorú ošípanú. Rovnaká povinnosť sa vzťahuje aj pri vykonaní zabíjačky. V obciach zároveň platí prísny zákaz premiestňovania ošípaných bez vedomia RVPS. Za jeho porušenie hrozí chovateľom pokuta vo výške 1000 eur.



RVPS Vranov nad Topľou reaguje na situáciu s AMO podľa slov jej riaditeľa Petra Saba preventívnymi krokmi. O potrebe zvýšenej pozornosti a dôsledného dodržiavania opatrení proti zavlečeniu AMO do chovov informovala všetky samosprávy vo svojej pôsobnosti. I keď sa okres Vranov nad Topľou v páse pozorovania nenachádza, upozornenie RVPS zverejnila okresná samospráva na svojom internetovom sídle.



Do takzvanej nárazníkovej zóny AMO budú zaradené aj okresy Snina a Sobrance. TASR o tom v utorok informovala Paulína Kojnok z Kancelárie ústredného riaditeľa Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR.



Vydané opatrenia budú podľa jej slov platiť tak pre chovateľov ošípaných, ako aj pre užívateľov poľovných revírov. Zároveň upozornila, že mimoriadne dôležitý je u diviakov monitoring a to, či už ide o odlovené, alebo uhynuté kusy.