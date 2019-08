Veterinári nariadili pre africký mor intenzívny lov diviačej zveri

Podľa agrorezortu sa nariaďuje všetkým užívateľom poľovných revírov na území SR intenzívny lov diviačej zveri, pričom je umožnené použiť zakázaný spôsob lovu podľa zákona o poľovníctve.

Bratislava 16. augusta (TASR) - V nadväznosti na potvrdenie afrického moru ošípaných (AMO) na území SR v chovoch domácich ošípaných a u diviačej zveri hlavný veterinárny lekár Štátnej veterinárnej a potravinovej správy (ŠVPS) SR nariaďuje všetkým užívateľom poľovných revírov na území SR intenzívny lov diviačej zveri, pričom je umožnené použiť aj zakázaný spôsob lovu. Informoval o tom Daniel Hrežík z odboru komunikácie a marketingu Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR.



Podľa MPRV sa nariaďuje všetkým užívateľom poľovných revírov na území SR intenzívny lov diviačej zveri, pričom je umožnené použiť zakázaný spôsob lovu podľa zákona o poľovníctve, a to použitie noktovízorov, ktoré nemajú svoju vlastnú zámernú osnovu, použitie zdrojov umelého osvetlenia a zariadení na osvetľovanie terčov.



Je možné použiť tiež nesprávny spôsob lovu, a to loviť diviačiu zver v noci s použitím výkonnej pozorovacej a streleckej optiky alebo s použitím zdrojov umelého osvetlenia alebo zariadenia na osvetľovanie terčov, loviť diviačiu zver postriežkou vo vzdialenosti kratšej ako 100 metrov od hranice poľovného revíru, loviť diviačiu zver na poľovných pozemkoch, na ktorých sa súčasne vykonávajú poľnohospodárske práce, po predchádzajúcej dohode s užívateľom poľovného pozemku.



Podľa MPRV je možné tiež loviť diviačiu zver aj v prípade, že nemajú schválený plán chovu a lovu pre diviačiu zver alebo jej lov nebol povolený.



Cieľom tohto nariadenia je podľa MPRV obmedziť stavy diviačej zveri pri eradikácii afrického moru ošípaných u diviačej zveri. Toto nariadenie sa nevzťahuje na poľovné revíry, v ktorých vecne príslušná regionálna veterinárna a potravinová správa vydala zákaz lovu diviačej zveri.



Ministerstvo pôdohospodárstva zároveň vyzýva všetkých poľovníkov, aby dodržiavali maximálne možné opatrenia a spôsoby zabezpečenia bezpečnosti pri love zveri a manipulácii so strelnými zbraňami a zvýšili obozretnosť.



Agrorezort zároveň upozorňuje na to, že nahlásenie zvierat podozrivých z nákazy štátnemu alebo súkromnému veterinárnemu lekárovi je zákonnou povinnosťou a je mimoriadne dôležité na zamedzenie šírenia nákazy do ďalších oblastí Slovenska.