Via Iuris: Pripomienky k stavebnej legislatíve podporilo 1745 občanov

Bratislava 14. mája (TASR) - Pripomienky občianskeho združenia Via Iuris k návrhu nového stavebného zákona a zákona o územnom plánovaní podporilo 1745 občanov. Ministerstvo dopravy a výstavby (MDV) SR bude musieť rokovať so zástupcami občanov na tzv. rozporovom konaní. Médiá o tom v utorok informovalo občianske združenie.



Pripomienkové konanie k návrhom sa skončilo v piatok (10. 5.). Via Iuris v pripomienkach žiada vypustiť ustanovenia, ktoré podľa neho obmedzujú práva občanov pri povoľovaní stavieb. „Navrhovaný stavebný zákon obmedzuje práva ľuďom zúčastniť sa na povoľovaní stavieb v prípadoch, ak pôjde o stavby s výrazným dosahom na životné prostredie, ktorým predchádza tzv. proces posúdenia vplyvov na životné prostredie,“ uvádza združenie.



Podľa jeho názoru sa v návrhu obmedzujú aj práva vlastníkov susedných pozemkov a stavieb byť účastníkmi stavebného konania, ak pôjde o stavbu povoľovanú v bezprostrednej blízkosti nehnuteľností, ktoré vlastnia a užívajú.



Z návrhu nového stavebného zákona vyplýva, že občania, ktorí vlastnia susedné nehnuteľnosti priamo dotknuté výstavbou, budú považovaní za účastníkov konania len v prípade, ak výstavba alebo prevádzka povoľovanej stavby bude mať výrazný vplyv na užívanie susednej nehnuteľnosti, konštatuje združenie s tým, že ide o právne neurčitý pojem a bude na stavebnom úrade, kedy bude vplyv výstavby a prevádzky na susedné nehnuteľnosti považovať za výrazný a kedy za menej výrazný. V druhom prípade dotknutí vlastníci nebudú môcť byť účastníkmi stavebného konania a nebudú tak v rámci neho môcť uplatniť svoje námety či pripomienky.



„Podľa aktuálneho stavebného zákona je za účastníka stavebného konania považovaný každý vlastník susednej nehnuteľnosti, na ktorú bude mať výstavba alebo následná prevádzka povolenej stavby akýkoľvek vplyv. Návrh nového stavebného zákona tak postavenie vlastníkov susedných nehnuteľností v stavebnom konaní významne zhoršuje,“ mieni právnik Via Iuris Imrich Vozár.



Návrh nového stavebného zákona zároveň obsahuje viacero zásadných zmien v porovnaní so súčasným stavom, upozorňuje združenie. Ako príklady uvádza návrh úplne vypustiť územné konanie a návrh, aby pôsobnosť stavebných úradov po novom vykonávali len okresné mestá s pôsobnosťou pre všetky obce okresu.



„Otázne však je, či sa návrh stavebného zákona a návrh zákona o územnom plánovaní podarí schváliť v riadnom legislatívnom procese vzhľadom na blížiaci sa koniec volebného obdobia,“ uzatvára občianske združenie.