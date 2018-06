Vicepremiér R. Raši preberie agendu najmenej rozvinutých okresov

Na túto agendu sú v súčasnosti vyčlenené financie z regionálneho príspevku a z eurofondov, ktoré na Slovensku centrálne koordinuje Úrad podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu.

Bratislava 1. júna (TASR) – Agendu najmenej rozvinutých okresov preberá vicepremiér pre investície a informatizáciu Richard Raši (Smer-SD) po splnomocnencovi vlády pre podporu najmenej rozvinutých okresov Antonovi Marcinčinovi a bude mať v tejto oblasti aj výkonnú právomoc. Médiá o tom v piatok informoval odbor komunikácie a protokolu Úradu podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu (ÚPVII).



Prvé exekutívne kroky ÚPVII začne robiť pravdepodobne začiatkom budúceho roka, pretože prebratie agendy vyžaduje zmenu v kompetenčnom zákone a presun sekcie regionálneho rozvoja z Úradu vlády SR na ÚPVII, informoval odbor s tým, že vicepremiér ako predseda Rady pre rozvoj najmenej rozvinutých okresov začína riešiť problémy, ktoré počas výjazdových rokovaní vlády definovali zástupcovia regiónov.



Na túto agendu sú v súčasnosti vyčlenené financie z regionálneho príspevku a z eurofondov, ktoré na Slovensku centrálne koordinuje ÚPVII. "Vďaka tomu budeme môcť účinne zabezpečiť, aby objem peňazí na podporu najmenej rozvinutých okresov nebol po roku 2020 nijako znížený, aj keď kohézna obálka pre Slovensko mierne klesne," vyhlásil podpredseda vlády. Dodal, že v návrhu nového európskeho rozpočtu sa počíta so znížením finančnej alokácie pre SR na 13,3 miliardy eur v bežných cenách, čo je však najmenší pokles spomedzi krajín Vyšehradskej štvorky.



Zmysel politiky súdržnosti je podľa neho o vyrovnávaní regionálnych rozdielov, o znižovaní nerovnosti medzi starými a novými členskými štátmi Európskej únie a prioritou by malo byť stieranie nerovností medzi regiónmi. "Väčšia flexibilita, ktorú budú mať fondy EÚ po roku 2020, nám to umožní," uviedol.