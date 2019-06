Viceprezident finančnej správy D. Pátek končí vo svojej funkcii

Druhý muž Finančnej správy SR odchádza zo zdravotných dôvodov.

Bratislava 5. júna (TASR) - Druhý muž Finančnej správy SR Dušan Pátek končí vo svojej funkcii a odchádza zo zdravotných dôvodov. V stredu to potvrdila prezidentka finančnej správy Lenka Wittenbergerová. Presný termín odchodu ani možného nástupcu viceprezidenta zatiaľ neuviedla.



"Pán viceprezident v minulých dňoch požiadal o uvoľnenie z funkcie zo zdravotných dôvodov a v súčasnosti spracovávame bežné administratívne úkony, ktoré súvisia s odchodom v súlade so zákonom o štátnej službe," povedala Wittenbergerová.



Informáciu o odchode Páteka priniesol internetový portál Globsk, ktorý dal rezignáciu do súvislosti s jeho údajným prepojením na trestne stíhané osoby z daňových deliktov, okrem iného aj na podnikateľa Ladislava Bašternáka.



O možných kontaktoch s Bašternákom Wittenbergerová nemala vedomosť. "Aj pre nás to boli nové informácie, ktoré sa včera (4. 6.) objavili v médiách," povedala. Potvrdenie či vyvrátenie nových medializovaných informácií chce žiadať od "relevantných orgánov". Možné ovplyvňovanie daňových konaní Pátekom však vylúčila, pretože podozrenia v minulosti údajne konzultovala s orgánmi činnými v trestnom konaní. "Nejaké naznačované ovplyvňovania alebo súvis s nejakými vecami, ktoré sa týkali pána Bašternáka, boli absolútne vylúčené," dodala Wittenbergerová.