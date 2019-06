Vietnam sprísni boj proti prebaľovaniu čínskych produktov

Pri jednom z takýchto príkladov, ktorý odhalili americkí colníci, vietnamský výrobca reziva dovážal čínske drevo, ktoré označil za vietnamské, a exportoval do Spojených štátov.

Hanoj 10. júna (TASR) – Vietnam v pondelok oznámil, že bude tvrdo bojovať proti čínskym výrobkom, ktoré sú nelegálne označené nálepkou vyrobené vo Vietname v snahe vyhnúť sa clám amerického prezidenta Donalda Trumpa na čínsky dovoz. Vietnamské colné úrady odhalili desiatky takýchto prípadov.



„Falošný pôvod a nezákonná prekládka tovaru sa najčastejšie vyskytujú pri textile, obkladačkách, poľnohospodárskych výrobkoch, morských plodoch, mede, oceli a železe, hliníku a výrobkoch z dreva,“ uviedla vietnamská colná správa vo svojom vyhlásení.



Niektorí vietnamskí importéri nelegálne prebaľovali tovar z Číny. Dávali mu označenie „made in Vietnam“ a potom požiadali o vietnamské osvedčenie o pôvode, s ktorým vyvážali tieto produkty do Spojených štátov, Európy a Japonska.



Pri jednom z takýchto príkladov, ktorý odhalili americkí colníci, vietnamský výrobca reziva dovážal čínske drevo, ktoré označil za vietnamské, a exportoval do Spojených štátov.



Vietnamská colná správa teraz vyvíja proces na zlepšenie identifikácie a potrestanie takýchto špekulantov.



Vietnam patrí medzi krajiny, ktoré najviac profitujú z obchodného sporu medzi Pekingom a Washingtonom, keďže niektoré firmy presúvajú svoje dodávateľské reťazce z Číny, aby sa vyhli clám. Analýza japonskej spoločnosti Nomura Holdings začiatkom tohto mesiaca ukázala, že Vietnam z tohto sporu vyťažil viac ako iné krajiny.



Vietnam vo veľkej miere závisí od Číny, pokiaľ ide o materiály a zariadenie pre svoje výrobné podniky. Ale zároveň Spojené štáty sú jeho najväčším exportným trhom.