Virtuálna mena Facebooku má lepšie možnosti uplatnenia ako bitcoin

Berlín 28. júna (TASR) – Plánované zavedenie virtuálnej meny libra spoločnosťou Facebook bude mať podľa hodnotenia Ústavu nemeckého hospodárstva (IW) pozitívny vplyv na cezhraničné hospodárske vzťahy.



„Libra môže byť pre podniky, ktoré pôsobia na medzinárodnom trhu, zaujímavá," uviedol Markus Demary, ekonóm pre peňažnú politiku hospodárskeho ústavu. Firmy môžu využívaním digitálnej meny obmedziť riziká výmenných kurzov. Napokon na môžu základe libry vytvoriť súkromnú menovú úniu. „Vnútri siete vytvorenej librou nebude viac jestvovať nijaké kurzové riziko. To by pretrvalo len v prípade prevodu libry na euro či dolár," dodal Demary. Uviedol tiež, že zatiaľ nie je jasné, aké rozšírenie libra dosiahne. Kryptomena bitcoin sa zatiaľ veľmi nerozšírila. Využíva ju len malá a uzavretá komunita. Jeho hodnota je založená na anonymite a ochrane dát. Užívatelia libry by na rozdiel od užívateľov bitcoinu reprezentovali väčšinu obyvateľstva. Pre nich je anonymita a ochrana údajov oveľa menej dôležitá.



Libra má preto na základe obrovskej siete Facebooku potenciál stať sa globálnou digitálnou menou.



Či sa libra presadí voči euru a doláru, to bude závisieť od troch faktorov: bezpečnosti, ochrane dát a počtu užívateľov, tvrdí Demary.



Elektronické platby v eurách s pomocou následného podpisu alebo kreditnej karty sú veľmi bezpečné. Ochrana dát je známa. Oboje je zatiaľ v prípade libry ešte otázne. „V prípade väčšieho počtu užívateľov má libra určité šance, aby v konkurenčnom boji voči euru a dolára zvíťazila," konštatoval Demary.